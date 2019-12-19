ЗВЕЗДЫ

Купер прогулялся с дочкой в снегопад пока Шейк ждала рейс в аэропорту

Модель отправилась в рабочую поездку.

Купер прогулялся с дочкой в снегопад пока Шейк ждала рейс в аэропорту
Ирина Шейк и Брэдли Купер. фото: globallookpress.com/

Одна из самых красивых пар в шоу-бизнесе распалась в начале лета. Теперь Ирину Шейк и Брэдли Купера объединяют общие воспоминания и дочка Лея. Актеру удалось договориться с моделью о совместной опеке. Теперь они проводят с девочкой равное количество времени. Наследница живет с мамой, но когда Ирина уезжает в командировки, то Купер берет все родительские обязанности на себя. Так, в Хэллоуин каждый из них по очереди прогулялся с крохой и пособирал конфеты.

В последнее время Шейк находилась в Нью-Йорке, где то встречалась с друзьями, то проводила время с британским фотографом Рованом Папье. Однако 19 декабря папарацци подловили русскую красавицу в лондонском аэропорту Хитроу. Она была облачена в белые спортивные штаны, массивные ботинки и кожаный плащ. Ирина отказалась от макияжа, но надела солнцезащитные очки. Волосы она укладывать не стала.

В наряде в стиле casual она отправилась в рабочую поездку в Саудовскую Аравию. Примечательно, что именно в этот день в Нью-Йорке выпал первый снег. Попал под снегопад и Купер, который вышел погулять с дочкой. Он был облачен в брюки, ботинки на шнуровке и пальто, а его голову покрывала шапка горчичного цвета. Наследницу он предусмотрительно нес на руках. Лея выглядела стильно в дутом черном пуховике и шапке с ушами Микки Мауса. Она морщилась и улыбалась, когда снежинки падали ей на лицо.

Похоже, что это плюс в копилку актера, так как девочка точно запомнит день, когда в Нью-Йорке пошел снег. Обычно американцы ждут этого момента, как чуда, но в Рождество и на Новый год. Поклонники решили, что Брэдли специально вывел дочку погулять во время непогоды. «О, мой Бог, кажется, слишком много снега», «О, мой Бог, как холодно», — стали они в шутку озвучивать его мысли.

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Купер прогулялся с дочкой в снегопад пока Шейк ждала рейс в аэропорту
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