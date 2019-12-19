ЗВЕЗДЫ

Счастливы вместе: Тодоренко и Топалов показали кадры первой новогодней сессии сына

Телеведущая рассказала о первом годе жизни с сыном Майклом.

Счастливы вместе: Тодоренко и Топалов показали кадры первой новогодней сессии сына
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Инстаграм

Сыну телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова 5 декабря исполнился год. Сегодня пара опубликовала снимки с первой новогодней фотосессии наследника. Под фотографией Регина написала свои мысли о том, почему мужчинам сложно с новорожденным ребенком:

«Я думаю, что причина отстранения большинства пап от детей состоит в том, что в этот период «донашивания» необходимо все делать под руководством женщины: «помой пустышку», «обработай белье», «смени подгузники», «закажи гипоаллергенный порошок», а ещё не мешало бы и кормящей маме подкрепиться».

Также Тодоренко добавила, что мужчине-лидеру сложно понять, что женщина в этот период не пытается стать главой семьи, взять бразды правления в свои руки и поиздеваться над мужем, а просто нуждается в любви и заботе: «Мне кажется, что после родов маме должны давать декретный отпуск по уходу за ребенком, а папе – отпуск по уходу за мамой», – написала телеведущая.

По словам Регины, с самого рождения ребенка родителям важно находиться вместе и показывать свою любовь: «Наш Майкл заливается смехом от радости, когда мы целуемся и обнимаемся: малыш порой даже аплодирует нам».

Подписчики отметили, что малыш звездных родителей очень похож на маму, а вот черты Влада еще не проявились. Сама Регина не раз говорила, что материнство вдохновляет ее и делает счастливой. В конце поста девушка заявила, что папа обязательно должен принимать участие в воспитании ребенка, а не отстраняться от вечно занятой жены: «Исследования доказывают, что в тех семьях, где папа принимал участие в воспитании малыша с самого рождения, связь «папа-сын, папа-дочь» гораздо крепче».

Влад Топалов, опубликовав кадр семейной фотосессии, написал просто: «Люблю вас, мои медведи».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детиРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топаловфото Регины Тодоренко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Счастливы вместе: Тодоренко и Топалов показали кадры первой новогодней сессии сына
Интересно?
Поделись с друзьями: