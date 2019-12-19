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Рената Литвинова продемонстрировала драгоценные подарки от поклонников

Актриса призналась, что терпеть не может жадность.

Рената Литвинова продемонстрировала драгоценные подарки от поклонников
Рената Литвинова похвасталась своими драгоценностями ФОТО: https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall

52 -летняя Рената Литвинова продемонстрировала свою шикарную коллекцию драгоценностей. Актриса не скрывает, что неравнодушна к украшениям, многие из них являются эксклюзивными и выполнены на заказ.

Литвинова признается, что не один год собирала украшения и сегодня может дополнить ими любой свой образ. Многие из драгоценностей ей подарили поклонники.

«Как же я люблю получать подарки, но больше всего — дарить. Терпеть не могу жадных», — иронично отметила режиссер.

Свое признание она сопроводила снимком драгоценностей, среди которых ожерелья из золота, с разноцветными камнями и с жемчугом.

Подписчики звезды разделили ее точку зрения, но отметили, что принимать подарки тоже нужно уметь.

«Сколько у вас там красоты разложено! И вы всё это носите?» — отмечают одни.

«Терпеть не могу попрошаек, нужно вести себя так, чтобы человеку было приятно выбирать и дарить самому, а не вменять ему в обязательство», — заключают другие.

Ранее российская актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала поклонникам фотографию в роскошном образе и рассказала о своем отношении к моде. Артистка известна своими оригинальными высказываниями, сообщает сайт argumenti.ru.

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Рената Литвинова продемонстрировала драгоценные подарки от поклонников
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