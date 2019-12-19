«Сексуальные сцены унижают»: актриса сериала «Любовники» пожаловалась на условия съемок

Сериал «Любовники» вышел на экраны в 2014 году и был популярным несколько лет. Финальный сезон транслировался в этом году. За роль в этом проекте британская актриса Рут Уилсон получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале. Однако год назад Уилсон ушла из сериала, и только сейчас стали известны причины. Актриса рассказала журналистам, что продюсеры унижали актеров, принуждая раздеваться, даже когда в этом не было необходимости. Британка отметила, что женщины появлялись в кадре обнаженными чаще мужчин, но платили им меньше.

«Я пуританка и типичная англичанка, я боюсь сексуальных сцен. Актеров унижают съемки в таких эпизодах, — заявила актриса и вспомнила о шокирующей сцене второго сезона, где ее героиню грубо прижимают к дереву. – Это было похоже на изнасилование». В итоге 37-летняя Уилсон отказалась в этом участвовать и в эпизоде снялась дублерша.

Одна из продюсеров сериала, Сара Трим, в свою очередь назвала Рут Уилсон очень сложной актрисой и напомнила, что девушка подписала контракт, зная, что будет сниматься в сексуальных сценах. Актриса возразила, что ей не рассказали, как часто ей придется раздеваться и в каких конкретно эпизодах участвовать. По словам Трим, откровенные сцены с участием Уилсон показывались ей до выхода в эфир, а некоторые кадры даже были вырезаны по ее просьбе.

Однако один из инсайдеров рассказал изданию DailyMail, что обстановка на съемочной площадке была токсичной и продюсеры использовали психологические приемы, чтобы заставить актеров обнажаться. Например, использовали фразы «Ты отлично выглядишь» и «Все ждут только тебя».

Покинув проект, Рут Уилсон заявила журналистам, что не может разглашать причины своего ухода из-за условий контракта. Однако в одном из интервью актриса обмолвилась, что слишком откровенные эротические сцены заставили ее чувствовать себя униженной и потерять интерес к реальной сексуальной жизни.

Сериал «Любовники» рассказывает об отношениях школьного учителя и официантки. Кроме Уилсон, в сериале «Любовники» снимались Доминик Уэст, Мора Тирни и Джошуа Джексон.