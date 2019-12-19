Александр Петров отметил, что россиянкам нравятся приставания

Александр Петров в интервью изданию Buro 24/7 отметил, что российским женщинам нравится, когда к ним пристают. Это, по мнению актера, в характере соотечественниц.

Подобные знаки внимания воспринимаются благосклонно и западные ценности у нас не приживутся, так как менталитет россиян серьезно отличается.

Тем не менее, приставать можно далеко не ко всем женщинам, а только к тем, которые дают понять, что не против данной формы ухаживаний.

«У нас такая женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет», — заключил актер и добавил, что стирание границ между полами ему не нравится.

«Мне не очень нравится, что сейчас стираются границы между полами, что мальчики и девочки одинаковыми становятся. Я вот не понимаю, как парень может позволить девушке заплатить в ресторане, даже если они просто друзья», — отмечает актер.

Что касается стремления женщины проявлять инициативу, то это, по мнению Петрова, не очень ему нравится.

«Может, я старовер, но мне кажется, это неправильно. Природа такова, что должно быть все наоборот. При этом я уверен, что никто не должен никого добиваться, должно быть взаимное притяжение», — рассуждает актер.



Подобная позиция вызвала возмущение среди феминисток, а многие коллеги по цеху поддержали Петрова. Актер Владимир Винокур призвал не спешить давать негативную оценку словам молодой звезды.

«Хоть и молодой, но мыслит правильно… Во всем мире мужчины должны уделять внимание женщинам. И в магазине, и в ресторане — где угодно. Не пойму, какая полемика на эту тему может быть?» — удивился Винокур.

А Мария Кожевникова напомнила, что все люди разные: есть сильные женщины и слабые мужчины, «у каждого своя формула счастья». Она признается, что согласна с рассуждениями Петрова и выбирает для себя аналогичную модель поведения, сообщает телеканал «360».

Ранее сайт Актуальные новости сообщал, что Александр Петров, снявшийся в течение года в нескольких успешных картинах, возглавил ТОП самых популярных актеров. Рейтинг составлен на основе посещений сервиса «Кино Mail.ru».