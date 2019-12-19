ЗВЕЗДЫ

Меладзе, Пресняков и Харатьян появились на съемках «Угадай мелодии» со своими женами

Каждая из девушек блеснула в особенном наряде.

Меладзе, Пресняков и Харатьян появились на съемках «Угадай мелодии» со своими женами
Валерий Меладзе и Владимир Пресняков. фото: globallookpress.com/

Декабрь из года в год становится самым насыщенным месяцем у артистов. Они едва успевают принимать участие в новогодних съемках, давать концерты и бывать дома. Однако ради поклонников они готовы сворачивать горы. Так, сейчас активно идут съемки новых выпусков «Угадай мелодии». В одном из них приняла участие Полина Гагарина вместе с Пелагеей. А также, как оказалось, в одном из программ свои знания песен и мелодий продемонстрировали звездные пары.

Игорь Николаев снялся в передаче вместе со своей женой Юлией Проскуряковой. Удалось ли им угадать все мелодии, пока неизвестно. Однако избранница артиста отметилась в студии в изящном костюме с белыми брюками и сверкающим пиджаком. Сам Николаев выбрал стиль total black.

Так же поступил и Валерий Меладзе, который тоже пришел с женой — Альбиной Джанабаевой. Эта пара редко вместе появляется на публике, но в новогодних передачах они часто стараются участвовать вместе. На этот раз певца облачилась в шелковый наряд в тонкую полоску в пижамном стиле. Она выглядела счастливой рядом со своим возлюбленным. А вот компанию Марине Майко составил Дмитрий Харатьян, ее супруг. Девушка выглядела изящно в черном платье.

«ПоУГАДывали мелодии. Было весело!» — призналась Проскурякова.

Поклонники были удивлены, увидев столько звезд сразу. Многие восхитились звездными парочками. «Надеюсь, победа за вами, вы самая лучшая парочка семейная, счастья вам, и с наступающим вас! Жду показа!», «Такие все красивые, счастливые», «Семья Харатьян, это настоящая семья. Надежные, счастливые, искренние!» — стали комментировать пост подписчики. Отметим, что пока точно неизвестно, когда новые выпуски музыкальной передачи выйдут в эфир. Скорее всего, зрители увидят их на новогодних каникулах.

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«Угадай мелодию»Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеВладимир ПресняковДмитрий ХаратьянЗвездный стильЮлия Проскурякова
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Меладзе, Пресняков и Харатьян появились на съемках «Угадай мелодии» со своими женами
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