Принцесса Беатрис отметила помолвку без своего отца – скандального принца Эндрю

Три месяца назад 30-летняя принцесса Беатрис объявила о своей помолвке с 35-летним миллиардером Эдоардо Мапелло-Моцци. Внучка королевы Елизаветы II встречается с красавцем графом с сентября 2018 года. Пара долгое время дружила, а потом скрывала вспыхнувший роман, но вскоре в прессу просочилась информация о том, что Эдоардо окончательно расстался с матерью своей дочери – архитектором Дарой Хуанг, и переехал во дворец Сент-Джеймс. В сентябре этого года молодой аристократ сделал любимой предложение, подарив кольцо за 100 тысяч долларов. Однако свадебные планы герцогини Йоркской и графа Моцци нарушил скандал вокруг отца невесты – принца Эндрю.

Скандал в королевском дворце разразился после того, как принц Эндрю признался в дружбе с осужденным за педофилию финансистом Джеффри Эпштейном. По данным СМИ, нечистый на руку миллиардер использовал герцога Йоркского, чтобы завлекать несовершеннолетних гостей на вечеринки. Эпштейна осудили за совращение малолетних еще в 2008 году. Но в недавнем телеинтервью принц Эндрю признался, что продолжает общаться с преступником. Елизавета II пришла в ярость от таких новостей, освободила сына от выполнения королевских обязанностей и приказала не показываться на публике.

Переждав волну скандала, дочь разжалованного принца все-таки решила отпраздновать помолвку. На праздник к Беатрис и Эдоардо приехала ее мама Сара Фергюсон и родная сестра – принцесса Евгения. А также в модный лондонский клуб Ciltern Firehouse прибыли знаменитости – Айда Филд, жена Робби Уильямса, певица Элли Голдинг и ее супруг Каспар Джоплинг, Пиппа Миддлтон, сестра герцогини Кембриджской, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, а также Гай Пелли – близкий друг принца Гарри. Однако отца невесты, герцога Йоркского, среди гостей не было, сообщает DailyMail.

Недавно мы рассказывали, что Сара Фергюсон, пострадавшая от скандала вокруг ее мужа, выразила сочувствие Меган Маркл. Герцогиня Йоркская сказала, что понимает, каково это — жить под пристальным вниманием папарацци и под массированной критикой.