«Половина зала делала детей по моему способу»: журналист рассмешил Путина вопросом

На официальной встрече президента с журналистами были не только серьезные вопросы.

Журналист и преподаватель МГУ Владимир Шахиджанян рассмешил президента Путина во время прямой пресс-конференции 19 декабря. Как только политический лидер предложил медиадеятелю задать вопрос, тот встал и с уверенностью заявил, что половина присутствующих в зале – его ученики, другие же были рождены по его авторскому способу.

«Половина зала – мои ученики. Часть училась в МГУ на факультете журналистики, где я преподавал 35 лет, другая же часть делала детей по моему способу многомиллионным тиражом…» – начал свою речь Шахиджанян.

Слова спикера вызвали смех среди присутствующих. Посмеялся и Владимир Путин. Президент поспешил уточнить.

«Разве у нас не один способ?» – спросил он. На что услышал неоднозначный и не вполне закономерный отрицательный ответ.

Реплика Шахиджаняна была положительно встречена не только самим Путиным и пресс-секретарем Песковым, но и аудиторией соцсетей. Люди по достоинству оценили эмоциональный спич преподавателя и отметили, что вопрос частично был похож на короткий стенд-ап.

Напомним, пресс-конференция Путина претендует на звание одной из самых долгих за последние годы. Президент отвечает на вопросы представителей СМИ четвертый час.