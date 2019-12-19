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Ивлеева резко сменила имидж, покрасив волосы в ярко-розовый цвет

Ведущая «Орла и решки» снова экспериментирует со своей внешностью.

Ивлеева резко сменила имидж, покрасив волосы в ярко-розовый цвет
Настя Ивлева. Фото: Инстаграм

28-летняя Настя Ивлеева опубликовала в сториз Instagram кадры из парикмахерской, где ей перекрашивают волосы в малиновый цвет. Жена рэпера Элджея не раз говорила, что ее родной цвет волос – русый. Долгое время она перекрашивалась в темные оттенки, а став ведущей программы «Орел и решка», превратилась в блондинку. На этот раз Настя решилась на кардинальную смену имиджа, свою фотографию Ивлеева подписала так: «Розовая принцесса».

Настя Ивлева. Фото
Настя Ивлеева. Фото: скриншот Инстаграм
Настя Ивлева. Фото
Настя Ивлеева. Фото: скриншот Инстаграм

Поклонники шутят, что теперь и Элджей должен перекраситься в розовый. Напомним, что Ивлеева долго пыталась скрыть замужество. И лишь недавно телеведущая рассказала, что пышной свадьбы не было и они просто «пришли, расписались в обычной одежде, вернулись домой и легли спать». Зато медовый месяц новобрачные провели на Сицилии, отдыхая на роскошной яхте и балуя себя местными деликатесами.

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Ивлеева резко сменила имидж, покрасив волосы в ярко-розовый цвет
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