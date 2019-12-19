ЗВЕЗДЫ

Дочь Алсу поздравила своего кумира, спев трогательную песню

Микелла Абрамова не скрывает, что является поклонницей творчества Билли Айлиш.

Дочь Алсу поздравила своего кумира, спев трогательную песню
Микелла Абрамова. фото: globallookpress.com/

Алсу является мамой троих детей. Ее средняя дочка Микелла уже успела принять участие в шоу «Голос. Дети». Многие отмечают, что 11-летняя девочка унаследовала талант от своей мамы. Часто в соцсети она публикует видео, на которых поет вживую и сама себе аккомпанирует на укулеле или пианино. Любит она петь под гитару. В последнее время юная артистка была очень занята из-за учебы и разных мероприятий, которые посещала вместе с мамой.

Однако 18 декабря 18 лет исполнилось популярной американской певице Билли Айлиш. Дочь Алсу не скрывает, что является ее фанаткой. Летом, когда юная звезда приезжала в Россию, Микелле удалось с ней перекинуться парой фраз. Ну и, конечно, она оторвалась на ее концерте. Ранее девочка уже исполняла песни кумира. На этот раз она решила ее оригинально поздравить. Наследница Алсу исполнила лирическую композицию, одновременно играя на пианино.

«Сегодня день рождения Билли Айлиш! В нашем огромном, удивительном фэндоме уже давно ждут, когда эта девушка превратится в „восьмерку“ . Все, что я хочу сказать, это то, что, если вы читаете это, Билли, вы для меня такое вдохновение, и вы такая милая талантливая душа. Я люблю тебя и надеюсь, что в этом году к тебе отнесутся еще лучше, чем в прошлом!» — написала Микелла.

Поклонники вновь восхитились вокалом девочки. «Какая умница, вся живет музыкой», «Очень талантливая девушка! Успехов тебе Микелла!!!», «Талантливая девочка, до мурашек! Мои восхищения», «Какая ты умничка, браво, маленькая звездочка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Микелла призналась, что встречу с Айлиш ей подарил отец. «Утром она была еще на одной телепрограмме. Я очень попросила папу, там можно было зайти в зал. Я не ожидала, но встретила там свою подругу. Мы там сидели, пока она давала интервью, и так на нее смотрели, плакали. Я ее очень люблю», — говорила юная звезда.

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Дочь Алсу поздравила своего кумира, спев трогательную песню
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