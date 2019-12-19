«Елку не ставлю, квартиру не украшаю»: Стас Пьеха высказал отношение к Новому году

Для артиста это в первую очередь не праздник, а возможность хорошо заработать.

Накануне Нового года певец Стас Пьеха дал эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro, в котором рассказал о том, как он будет отмечать 31 декабря и как вообще относится к наступлению 2020 года. В отличии от многих артистов, которые решили конец года посвятить семье и отдыху, а не работе и корпоративам, Стас, как настоящий трудоголик, будет выступать даже в самую главную ночь этого года. По словам артиста, именно выступление в ночь с 31 декабря на 1 января по настоящему заряжает его энергией.

«Так как в Новый год я нахожусь не дома, елку не ставлю и квартиру тоже никак не украшаю», — с легкой грустью рассказал артист.

Тем не менее, Пьеха Новый год мечтает встретить с сыном, но вряд ли это удастся из-за напряженного рабочего графика. К новогодним подаркам певец также относится спокойно, но признается, что не отказался бы от квартиры в 200 квадратных метров в центре Москвы.