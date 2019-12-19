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Дань прошлому: Ким Кардашян откровенно скопировала Элизабет Тейлор

Телезвезда с пышными формами повторила образ знаменитой голливудской актрисы.

Дань прошлому: Ким Кардашян откровенно скопировала Элизабет Тейлор
Ким Кардашян. Фото: Globallookpress

Голливудская звезда Ким Кардашян снялась в глянцевой фотоссесии, для которой примерила на себя образ знаменитой голливудской актрисы Элизабет Тейлор. Детали образа составили длинное черное платье с очень глубоким декольте, кольца с крупными драгоценными камнями, браслет и ожерелье, легендарная пышная прическа Тейлор и стрелки на глазах. Также 39-летняя модель попозировала в красном платье и белом жакете.

Над фотосессией для издания 7 Hollywood работали фотограф Аликс Малка и стилист Тьерри Мюглер. Авторы идеи подтвердили, что на создание образа вдохновила их легендарная Элизабет Тейлор.

Недавно мы показывали, как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству. Спойлер: очень странно.

Также мы писали о сестре участницы реалити-шоу «Семейство Кардашян» 22-летней модели Кайли Дженнер, которая стала самой молодой миллиардершей в мире. На днях она опубликовала очень провокационные фотографии в Инстаграм, которые взбудоражили ее поклонников.

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Дань прошлому: Ким Кардашян откровенно скопировала Элизабет Тейлор
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