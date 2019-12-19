Дань прошлому: Ким Кардашян откровенно скопировала Элизабет Тейлор

Голливудская звезда Ким Кардашян снялась в глянцевой фотоссесии, для которой примерила на себя образ знаменитой голливудской актрисы Элизабет Тейлор. Детали образа составили длинное черное платье с очень глубоким декольте, кольца с крупными драгоценными камнями, браслет и ожерелье, легендарная пышная прическа Тейлор и стрелки на глазах. Также 39-летняя модель попозировала в красном платье и белом жакете.

Над фотосессией для издания 7 Hollywood работали фотограф Аликс Малка и стилист Тьерри Мюглер. Авторы идеи подтвердили, что на создание образа вдохновила их легендарная Элизабет Тейлор.

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