Жасмин и Татьяна Навка споют для россиян в новогоднюю ночь на Первом канале. На днях на катке ВДНХ прошли съемки торжественного ролика, в котором и фигуристка, и певица постарались зажечь по полной. Несмотря на холод и усталость, знаменитости выложились на максимум – Жасмин с улыбкой продолжала петь, а Навка – задорно подпевать и танцевать.

Однако позже выяснилось – обе звезды считают декабрь очень сложным и напряженным месяцем, а отмечать праздник планируют исключительно с семьей. Порталу Teleprogramma.pro Жасмин рассказала, что в этом году решила сделать ставку на вечные ценности – тепло близких.

«Всех денег не заработаешь, концертов не возьмешь. Да, 31 декабря — это самый хлебный день для артиста, но я хочу быть рядом с детьми. Обнимать их, вместе с ними открывать подарки и радоваться празднику», — сообщила певица.

Татьяна Навка же акцентировала внимание – несмотря на приближающееся завершение года, у нее совсем нет новогоднего настроения. Ощущение праздника теряется из-за обилия репетиций и прокатов – так, уже спустя несколько часов спортсменка держала путь на репетицию «Золушки». Фигуристка подчеркнула – до премьеры осталась всего неделя, поэтому для нее жизненно необходимо все успеть.