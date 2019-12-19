ЗВЕЗДЫ

Жасмин и Татьяна Навка споют для россиян в новогоднюю ночь

На днях на катке ВДНХ прошли съемки праздничного ролика.

Жасмин и Татьяна Навка споют для россиян в новогоднюю ночь
СЪЕМКИ НОВОГОДНЕГО ОГОНЬКА НА ВДНХ. ФОТО: ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Жасмин и Татьяна Навка споют для россиян в новогоднюю ночь на Первом канале. На днях на катке ВДНХ прошли съемки торжественного ролика, в котором и фигуристка, и певица постарались зажечь по полной. Несмотря на холод и усталость, знаменитости выложились на максимум – Жасмин с улыбкой продолжала петь, а Навка – задорно подпевать и танцевать.

Однако позже выяснилось – обе звезды считают декабрь очень сложным и напряженным месяцем, а отмечать праздник планируют исключительно с семьей. Порталу Teleprogramma.pro Жасмин рассказала, что в этом году решила сделать ставку на вечные ценности – тепло близких.

«Всех денег не заработаешь, концертов не возьмешь. Да, 31 декабря — это самый хлебный день для артиста, но я хочу быть рядом с детьми. Обнимать их, вместе с ними открывать подарки и радоваться празднику», — сообщила певица.

Татьяна Навка же акцентировала внимание – несмотря на приближающееся завершение года, у нее совсем нет новогоднего настроения. Ощущение праздника теряется из-за обилия репетиций и прокатов – так, уже спустя несколько часов спортсменка держала путь на репетицию «Золушки». Фигуристка подчеркнула – до премьеры осталась всего неделя, поэтому для нее жизненно необходимо все успеть.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЖасминНовый годПервый каналсъемкиТатьяна Навка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жасмин и Татьяна Навка споют для россиян в новогоднюю ночь
Интересно?
Поделись с друзьями: