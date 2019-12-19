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Будни папы: Овечкин нарядил елку и покатал подросшего сына на спине

Хоккеист проводит время с семьей перед наступлением Нового года.

Будни папы: Овечкин нарядил елку и покатал подросшего сына на спине
Александр Овечкин, Анастасия Шубская с сыном. фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

Александр Овечкин состоит в браке с дочкой актрисы Веры Глагольевой — Анастасией Шубской. Пара живет в США, но часто приезжает на родину. Вскоре после свадьбы у влюбленных родился наследник. Сейчас мальчику чуть больше года. Хоккеист много времени тратит на тренировки и выезды, но перед Новым годом он смог уделить время семье.

На днях жена спортсмена поделилась трогательными кадрами. Сначала она запечатлела наследника во время прогулки. мальчик был одет в стильный синий пуховки-комбинезон. На его голове красовалась причудливая шапка с ушками. Малыша привлекла статуэтка в виде лягушки на газоне. После этого влюбленные решили нарядить елку. Главный символ Нового года они украсили в золотых и красных тонах. Также Шубская повесила миниатюрную фигурку своего мужа, изображенного в форме и с Кубком Стэнли в руках.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Позже Овечкин покатал своего сына на спине, изображая цоканье копыт ослика. Он переживал, что мальчик может упасть, поэтому двигался очень медленно. За этой семейной картиной наблюдала его супруга. Она тоже переживала за малыша, но не стала мешать идиллии. К слову, этот ролик привлек внимание национальной хоккейной лиги, которая выложила ролик в «Твиттере».

Поклонники одарили капитана «Вашингтон Кэпиталз» комплиментами. Увидеть мужественного Александра в роли заботливого и нежного папы — большая редкость. «Какой уже большой мальчик», «А хоккеисты бывают очень даже милыми», «Это лучшее, что я видела за день», «Какой хороший папа», «Только сын мог поставить Овечкина на четвереньки», «Это лучшая награда из всех возможных», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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Будни папы: Овечкин нарядил елку и покатал подросшего сына на спине
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