«Будто в аду находишься»: актеров «Холопа» заставляли сниматься в экстремальных условиях

Актриса Ольга Дибцева, появившаяся в отечественной комедии «Холоп», рассказала о трудностях съемочного процесса. Занятым в действиях артистам в некоторых эпизодах пришлось буквально бороться с собственными инстинктами, чтобы реализовать задумку режиссера Клима Шипенко.

Порталу Teleprogramma.pro Дибцева поведала, что работать кино-группе приходилось в буквальном смысле в глуши – людей окружали горы и лес, а питаться они вынуждены были крайне однообразно из-за отсутствия профильных заведений. Единственное находящееся рядом кафе предлагало всего три блюда, которые достаточно быстро надоели актерам.

Однажды Дибцевой и партнеру по фильму – сербу Милошу Биковичу пришлось почти всю ночь превозмогать холод – по сюжету, пара должна была купаться в озере. В сентябре в Псковской области открытая вода значительно ниже температуры тела, из-за чего действующие герои нещадно мерзли.

«Болото такое в лесу, с илистым дном, ледяная вода, Милош меня тащит на руках, а я девушка не худенькая. Мы погружаемся с головой, а потом выходим, при этом еще должны играть страсть, любовь, показывать, что нам хорошо, а нам так холодно на самом деле, будто в аду находишься», — вспоминает Дибцева.

Актриса отметила, что Шипенко, даже видя то, как тяжело съемочной группе, продолжал требовать еще один дубль. Всего команда предприняла около шести или восьми попыток пересъемок, которые растянулись практически на всю ночь.