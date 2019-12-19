ЗВЕЗДЫ

Учит родного папу: дочь Орбакайте блеснула знанием испанского языка

В соцсети появилось видео, на котором Клавдия общается с отцом.

Учит родного папу: дочь Орбакайте блеснула знанием испанского языка
Кристина Орбакайте с дочкой. фото: globallookpress.com/

Кристина Орбакайте вырастила двух сыновей. Старший Никита Пресняков учился за границей и даже жил в Нью-Йорке. Теперь он женат и занимается музыкой. А вот 21-летний Дени Байсаров в этом году окончил престижное лондонское учебное заведение. У него есть девушка, но играть свадьбу он не спешит. Так как ее наследники стали самостоятельными, певица все внимание и заботу дарит своей младшей дочке Клавдии, которой только семь лет.

Время от времени Орбакайте делится новостями. Она показывала, как у наследницы выпал зуб и как они праздновали Хэллоуин в ярких образах. Клавдия в прошлом посещала американское образовательное учреждение. Но в сентябре этого года дочь певицы пошла в российскую школу, во второй класс. Она много путешествует с родителями, поэтому знает английский язык. Как оказалось, также девочка изучает испанский.

Накануне в соцсети появилось видео, на котором дочь Кристины общается с отцом. Сначала Михил Земцов интересуется, как правильно по испански сказать «домашняя работа». Он повторяет за наследницей, но ей приходится его поправлять. Девочку забавляет, что ее папа неправильно говорит. «Поучу папу испанскому», — шутливо подписан ролик.

Многие поклонники удивились тому, что Клавдия так хорошо произносит слова на иностранном языке. Многие ее похвалили. «Какая же милашка, красавица и умница!», «Правильно Клавдия говорит, только Д еще чуть чуть мягче», «Как похожа Клавочка на брата Дени, глаза и улыбка манера….., красивы и доброта через край у вас», «Обожаю эту девочку. Умница. Сдержанная, скромна», «Совсем уже взросленькая! Умница скромная обаятельная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина тоже изучают несколько языков. Лиза и Гарри уже читают и легко переводят с французского.

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Звездные детиКлавдия ЗемцоваКристина Орбакайте
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Учит родного папу: дочь Орбакайте блеснула знанием испанского языка
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