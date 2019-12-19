«Юридическая девственность»: адвокат Киркорова удивлен «продажей» квартиры из-за долгов

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что исполнитель продает квартиру для того, чтобы покрыть долги перед латвийским банком. Ранее сразу несколько изданий информировали, что артист пустит с молотка апартаменты вместе с мебелью и бытовой техникой. Первоначальная стоимость квартиры оценивалась в 193 миллиона рублей.

Журналистам Teleprogramma.pro Добровинский факт продажи квартиры опроверг. Он заявил, что корреспонденты сами выдумали эту тему и назвал появившиеся слухи юридической девственностью.

«О продаже квартиры пишут люди, которые обладают юридической девственностью и не умеют даже читать. Это не соответствует действительности. Слышу первый раз. Я думаю, что вы это придумали. Таганский суд не мог этого сделать. Он может только присудить платить кому-то что-то, он не может выставлять что-либо на торги», — сказал он.

Что касается долгов, то Добровинский объяснил: Киркоров исправно выплачивал займ ровно до того момента, как банк не закрылся и артисту не стали присылать счета, оформленные на третьих лиц. Ситуация показалась представителям Филиппа подозрительной, поэтому поп-король перестал перечислять деньги. Адвокат подчеркнул — банку невыгодно выставлять квартиру Киркорова на торги, потому что юридическая организация хочет сразу получить деньги.

«Юридической организации всегда интересны только деньги. Банк не может торговать чем-то. Филипп Бедросович может заплатить в любой момент, но мы можем также и подать на апелляцию. Сейчас решение еще не вступило в законную силу. Только после этого можно будет говорить о чем-то. Но вообще — это бред журналистов, которые очень любят считать чужие деньги», — резюмировал Добровинский.