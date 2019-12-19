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«Киркорова и Баскова вынесут разве что вперед ногами»: Соседов раскритиковал «голубые огоньки»

Музыкальный критик уверен, что новые лица в телевизоре аудитория увидит еще нескоро.

«Киркорова и Баскова вынесут разве что вперед ногами»: Соседов раскритиковал «голубые огоньки»
Николай Басков и Филипп Киркоров. Фото: КП/Фролов Михаил

Радиоведущий и музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал актерский состав «голубых огоньков». Эксперт заявил, что аудитория еще долго не увидит новых лиц на популярной передаче, потому что некоторые отечественные артисты не знают меры.

В разговоре с журналистами Соседов прошелся по Баскову и Киркорову: он заявил, что исполнителей с мероприятия и вовсе «вынесут разве что вперед ногами».

«Они не понимают, что должна быть какая-то дозированность в их появлении, какая-то разумность», — цитирует Соседова «Царьград».

Радиоведущий подчеркнул, что многих, чьи имена находятся на слуху, люди видят уже в течение 10 и более лет, но это не мешает им соблюдать тенденцию. На вопрос же, как решить проблему, Сергей заявил – вопрос нужно задать не только самим артистам, но и организаторам, которые приглашают звезд на огоньки. Чтобы выяснить, кого именно ждет народ, Соседов порекомендовал проводить опросы общественного мнения.

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Голубой огонекНиколай БасковСергей СоседовФилипп Киркоров
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«Киркорова и Баскова вынесут разве что вперед ногами»: Соседов раскритиковал «голубые огоньки»
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