«Она меня не понимает»: Серов поссорился с дочерью

Похоже, что полмира восстало против Александра Серова в этом году. Его имя не сходит с первых строк таблоидов. И новости эти — в основном скандальные. Женщины одна за другой стали приводить в телестудии своих дочерей, уверяя, что они наследницы артиста. Да еще и обвинение в изнасиловании со стороны экс-участницы «Дома-2» Дарьи Друзьяк.

Сегодня певец решил искать правды в суде. «Мы подали заявление за клевету, за вранье, за то, что она опустила и меня, и коллектив, который относился к ней с огромным уважением. Ею уже занимается уголовный розыск», — рассказал он «СтарХиту».

В этом же году артист сломал ногу, естественно, что травма не могла не сказаться на мобильности Александра. Его неуверенную походку зрители и некоторое журналисты тут же приняли за последствия алкогольного опьянения.

А тут еще разладились отношения с дочерью. «Только не надо мне ничего говорить про Мишель. У меня с ней сложные отношения. Она меня не понимает, не слышит», — сказал Серов изданию.

Девушка тоже признается — ее отношения с отцом могли быть лучше. Она считает, что папа мало проводит с ней времени. Мишель мечтает о поддержке со стороны отца, но уверенна, что в глубине души он не имеет на нее обиды.

Напомним, Александр Серов не явился на регистрацию брака собственной дочери, журналистам он сказал, что сильно был занят на работе. Однако кое-кто думает, что мужчина невзлюбил своего зятя. Этот год певец назвал «настоящим кошмаром».