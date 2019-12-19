«Се ле сэпа»: Гарри Галкин блеснул знанием французского

Известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с ранних пор изучают французский язык. Кроме того, они не пользуются гаджетами и компьютером, развлекаясь так, как многие из нас делали это в своем детстве: играют в игрушки, собирают конструктор, рисуют, делают аппликации. Возможно, именно поэтому малыши демонстрируют высокое интеллектуальное развитие и удивительную любознательность, став любимцами многих россиян.

больше по теме Галкин поставил в замке антикварную дверь, украсив ее аметистами Часть работ по ее монтажу и реставрации артист взял на себя.

Очередное видео, посвященное своим отпрыскам в блоге юмориста Галкина, очаровало пользователей Сети. В кадре семья собирается поставить новогоднюю елочку и разговор о ней Максим ведет с Гарри исключительно на французском языке. Правда, рядом находящийся педагог периодически подсказывает малышу. Тем не менее такие слова, как «ель», «звезда», «гирлянда» мальчик вспоминает сам.

Кстати, совсем недавно Максим посадил в своем саду настоящую 15-метровую ель, не забыв сообщить об этом своим подписчикам в Instagram. Тут же нашлись злопыхатели, которые осудили мужчину за кичливость богатством. Артисту даже пришлось оправдываться, объясняя, что его восхитила инженерная мысль, а хвастаться он не собирался.

Напомним, недавно мы писали о том, как Максим Галкин установил в своем замке бронзовую антикварную дверь, инкрустированную полудрагоценными камнями. Комик сам принимал участие в ее реставрации.