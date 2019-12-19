ЗВЕЗДЫ

«Се ле сэпа»: Гарри Галкин блеснул знанием французского

Мальчик поговорил с отцом о новогодней елочке.

«Се ле сэпа»: Гарри Галкин блеснул знанием французского
Максим и Гарри Галкины. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с ранних пор изучают французский язык. Кроме того, они не пользуются гаджетами и компьютером, развлекаясь так, как многие из нас делали это в своем детстве: играют в игрушки, собирают конструктор, рисуют, делают аппликации. Возможно, именно поэтому малыши демонстрируют высокое интеллектуальное развитие и удивительную любознательность, став любимцами многих россиян.

Очередное видео, посвященное своим отпрыскам в блоге юмориста Галкина, очаровало пользователей Сети. В кадре семья собирается поставить новогоднюю елочку и разговор о ней Максим ведет с Гарри исключительно на французском языке. Правда, рядом находящийся педагог периодически подсказывает малышу. Тем не менее такие слова, как «ель», «звезда», «гирлянда» мальчик вспоминает сам.

Кстати, совсем недавно Максим посадил в своем саду настоящую 15-метровую ель, не забыв сообщить об этом своим подписчикам в Instagram. Тут же нашлись злопыхатели, которые осудили мужчину за кичливость богатством. Артисту даже пришлось оправдываться, объясняя, что его восхитила инженерная мысль, а хвастаться он не собирался.

Напомним, недавно мы писали о том, как Максим Галкин установил в своем замке бронзовую антикварную дверь, инкрустированную полудрагоценными камнями. Комик сам принимал участие в ее реставрации.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарри ГалкинМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Се ле сэпа»: Гарри Галкин блеснул знанием французского
Интересно?
Поделись с друзьями: