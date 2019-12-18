«Измена, караул!»: Валерия в шутку «приревновала» Клявера к певице Жасмин

Певица Жасмин опубликовала на личной страничке в Instagram свежий фотоотчёт со съемочной площадки новогоднего проекта. Так, эстрадная исполнительница предстала в новом для себя амплуа — сыграв одну из главных ролей в восточной сказке, которая выйдет в эфир в новогоднюю ночь. В кадре артистка предстала в компании Дениса Клявера, он также был приглашен на съемки. К слову, снимками с площадки мюзикла «1001 ночь» уже делилась экс-супурга Гелы Месхи — 41-летняя Екатерина Климова. Актриса не стала скрывать, что была рада повидаться с Филиппом Киркоровым. Поп-король сцены составил артистке компанию на съемках сказки, облачившись в восточный костюм.

«Как сказал мне Денис Клявер на съемочной площадке: «Что Джесси, тебе даже роли не досталось?». В новогоднем мюзикле «1001 ночь» буду играть почти саму себя — Жасмин. Смотрите на НТВ 31 декабря, получилось очень атмосферно и круто!!» — отметила артистка.

Свежие снимки исполнительницы не оставила без внимания и возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Валерия в шутку «приревновала» Дениса Клявера к Жасмин. Экс-солист группы «Чай вдвоем» ранее позировал на съемках с супругой Пригожина, которая также задействована в новогодней постановке.