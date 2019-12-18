ЗВЕЗДЫ

«Оно того стоило»: невестке Пугачевой пришлось померзнуть ради модной фотосъемки

22-летняя Алена Краснова отдала предпочтение уличной стилизации, попозировав на карусели.

«Оно того стоило»: невестке Пугачевой пришлось померзнуть ради модной фотосъемки
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова поделилась с подписчиками в Instagram понравившимися кадрами из недавней фотосессии. Невестка Аллы Борисовны не стала скрывать: ей пришлось померзнуть ради того, чтобы получить желаемые снимки. Девушка приняла участие в стилизованной модной фотосессии, отдав предпочтение городской тематике. В качестве декорации модель выбрала ярмарочную карусель неподалеку от ГУМа.

«Кружит голову, как в детстве карусель… Оцените нашу атмосферную съемку! Мы очень старались, а еще очень замерзли!! Но, оно того стоило!» — отметила Алена.

Ранее девушка уточнила, что они с Никитой Пресняковым по традиции отпразднуют Новый год на даче. Старший внук примадонны отечественного шоу-бизнеса присматривает за особняком звездной бабушки. Сама Алла Борисовна вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в Подмосковной деревне Грязь.

В кадре невестка Аллы Пугачевой предстала в куртке-бомбер молочного оттенка, белой шляпке, джинсах с завышенной талией и полуботинках. Судя по словам модели, в этом наряде она не смогла согреться, находясь на ярмарке.

Несмотря на то, что Алена вместе с мужем будет отмечать семейный праздник в загородном доме на Истре, возлюбленная музыканта украсила новогоднюю елку в их московской квартире. По словам модели, вместо бутафорских подарочных коробок ей пришлось использовать пустые пакеты из бутиков.

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