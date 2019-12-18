46-летнюю Порошину не пугает перспектива вскоре стать бабушкой

Мария Порошина вместе с Александром Самойленко играет супружескую пару в сериале «Родители». Артисты уже приступили к съемкам нового сезона комедийного сериала для телеканала «Супер». На этот раз актрисе предстоит предстать в новом амплуа — будущей бабушки. По сценарию у героини Порошиной появится первый внук.

Сама артистка призналась, что ее не пугает перспектива стать бабушкой. По словам Марии, любой человек, у которого есть взрослые дети так или иначе мысленно готовится к рождению внуков. При этом знаменитость не стала отрицать, что, несмотря на внутреннее состояние и принятие ситуации, подобная новость всегда воспринимается бурно.

«Как гром среди ясного неба», — приводит 7days слова Порошиной.

Напомним, что сама актриса стала мамой четверых дочек. Долгожданного сына Мария родила после 45 лет. В отношениях с Гошей Куценко у нее появилась дочь Полина, ей уже исполнилось 23 года. Девушка живет отдельно от родителей со своим молодым человеком. В браке с Ильей Древновым Порошина обзавелась младшими дочерьми, у актрисы подрастают: четырнадцатилетняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. В январе сыну Марии — Андрею — исполнится годик. Знаменитость до сих пор держит в тайне имя отца своего наследника.