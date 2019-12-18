ЗВЕЗДЫ

Николай Дроздов научился вязать варежки

Ведущий программы «В мире животных» поучаствовал в масштабном мастер-классе для пенсионеров.

Николай Дроздов научился вязать варежки
Николай Дроздов. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Известный телеведущий Николай Дроздов принял участие в мастер-классе благотворительной направленности. Мероприятие прошло в Наро-Фоминском доме культуры «Звезда» и собрало более ста участников проекта «Активное долголетие».

82-летний ведущий программы «В мире животных», а также заслуженный артист России Алексей Огурцов и режиссер Анатолий Журавлев связали варежки, которые передадут детям из интернатов и социально-реабилитационных центров.

По словам Дроздова, варежки очень удобны при занятии скандинавской ходьбой, которая помогает оставаться в тонусе и порекомендовал всем заниматься спортом: «Когда вы идете с палками, сразу и плечевой пояс накачиваете и равновесие держите. Всем рекомендую!» — приводит слова телеведущего «Подмосковье сегодня».

Также отмечается, что в программе реализации проекта «Активное долголетие» запланировано создание центров досуга для пенсионеров, в которых пожилые люди будут заниматься спортом и творчеством.

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В мире животныхНиколай ДроздовНовости googleскандинавская ходьба
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Николай Дроздов научился вязать варежки
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