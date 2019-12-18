Николай Дроздов научился вязать варежки

Известный телеведущий Николай Дроздов принял участие в мастер-классе благотворительной направленности. Мероприятие прошло в Наро-Фоминском доме культуры «Звезда» и собрало более ста участников проекта «Активное долголетие».

82-летний ведущий программы «В мире животных», а также заслуженный артист России Алексей Огурцов и режиссер Анатолий Журавлев связали варежки, которые передадут детям из интернатов и социально-реабилитационных центров.

больше по теме Николай Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда 29 ноября телеведущему вручили соответствующий сертификат.

По словам Дроздова, варежки очень удобны при занятии скандинавской ходьбой, которая помогает оставаться в тонусе и порекомендовал всем заниматься спортом: «Когда вы идете с палками, сразу и плечевой пояс накачиваете и равновесие держите. Всем рекомендую!» — приводит слова телеведущего «Подмосковье сегодня».

Также отмечается, что в программе реализации проекта «Активное долголетие» запланировано создание центров досуга для пенсионеров, в которых пожилые люди будут заниматься спортом и творчеством.