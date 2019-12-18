Героиня любимого шоу Кейт Миддлтон родила от русского танцора

Известная британская телеведущая Рэйчел Райли сообщила на своей странице в Инстаграм, что стала мамой. 33-летняя выпускница Оксфордского университета и талантливый математик подарила дочку 39-летнему россиянину Паше Ковалеву, который является наставником популярного танцевального шоу канала BBC «Strictly Come Dancing», российского аналога «Танцев со звездами». Принц Уильям в одном из интеревью обмолвился, что это шоу – любимая передача его жены Кейт Миддлтон.

Пара познакомилась в 2013 году, когда Рэйчел, ведущую программы «Обратный отсчет», пригласили поучаствовать в шоу. Танцы с Пашей закончились бурным романом. Райли бросила университетского мужа Джейми Гилберта после 16 месяцев брака и стала встречаться с Ковалевым.

Дочка звездной пары родилась в воскресенье утром, на две недели позже предполагаемого срока родов. Девочку назвали Мейвен Ария Райли-Ковалева. По словам родителей, имя выбрано не просто так. Мейвен означает та, которая все понимает, а Ария – это львица.

«Через две недели после дня, в который мы ждали ее, эта малышка наконец появилась! Заставив нас ждать, она явилась так быстро, что у нас не было шанса добраться до больницы, и родилась в нашей ванной комнате с нашей удивительной доулой и замечательными акушерками. Она абсолютно идеальна, а мы с Пашей пребываем в новорожденном блаженстве. Я не могу быть еще более влюбленной», – написала Райли под фотографиями, на которых она и муж по очереди баюкают младенца.

Фантазируя о том, каким отцом будет Ковалев, Рэйчел сказала, что Паша – самый спокойный человек в мире, милый и заботливый: «Он будет чудесным, и это будет очень захватывающая глава нашей жизни», – сообщает издание Daily Mail.

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Пара редко делится деталями своей семейной жизни, но в интервью журналистам The Sun в 2018 году Райли рассказала, что никогда бы не подумала, что будет встречаться с русским парнем: «Мы не говорили на одном языке, не учились в одном университете, я любила футбол и математику, а он – танцы. Но мы вдруг обнаружили, что действительно хорошо ладим. Мы выросли в разных культурах и смотрели абсолютно разные передачи, но оказалось, что это интересно. Вам не обязательно любить одно и то же, чтобы любить друг друга».

Также миссис Ковалева вспомнила, что нервничала из-за того, что ни мама, ни брат мужа не говорят по-английски и она не могла с ними пообщаться, поэтому начала учить русский язык: «Зато теперь, когда Паша звонит маме в Сибирь, я могу понять, о чем они говорят, и даже сказать несколько слов».