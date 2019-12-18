ЗВЕЗДЫ

Маленькая снежинка: Муцениеце показала подросшую дочку от Прилучного

Наследница пары занимается балетом.

Маленькая снежинка: Муцениеце показала подросшую дочку от Прилучного
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. фото: globallookpress.com/

Агата Муцениеце и Павел Прилучный переживали разные времена. Они и ссорились, и даже жили раздельно, но в итоге поняли, что любят друг друга. У супругов подрастают дети: шестилетний Тимофей и трехлетняя Мия. Влюбленные посвящают им все свободное время. В отпуске актер играет с детьми, плавает с ними в бассейне, позволяя жене немного отдохнуть, а вот в обычные будни чаще за малышами следит Агата.

Так, некоторое время назад дочка супругов захотела стать балериной. Муцениеце водит ее на занятия в частную балетную школу. Кроха уже спустя несколько месяцев демонстрировала растяжку и грацию. Мама с умилением наблюдала за тем, как кроха старалась у станка. Похоже, что перед Новым годом в школе прошел отчетный концерт или утренник. Мия предстала на новом фото в костюме снежинки. Ее пачка была украшена узорами. Она улыбалась, позируя для родительницы.

«Люблю эту девочку!» — призналась Агата.

Поклонники не стали скрывать, что тоже без ума от юной балерины. «А мы любуемся на вашу балериночку… она ещё станцует свою Партию», «Невозможно не любить такую», «Красотуля», «Зайка», «Какая прелесть», «Боже, самая нежная снежинка, которую я когда-либо видела», «Миюша, такой ангелочек», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, супруги уже готовятся к праздникам. Накануне они нарядили праздничную елку и зажгли камин. Муцениеце даже включила новогоднюю инсталляцию на телевизоре. Перила в особняке засияли белыми огоньками. Детям звездной пары понравилось то, как преобразился дом. Мия радостно прыгала и разглядывала игрушки.

фото: instagram.com/agataagata/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Агата Муцениецедети звездЗвездные детиновогодние елкиПавел ПрилучныйПрилучный и Муцениеце
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Маленькая снежинка: Муцениеце показала подросшую дочку от Прилучного
Интересно?
Поделись с друзьями: