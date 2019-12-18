Маленькая снежинка: Муцениеце показала подросшую дочку от Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный переживали разные времена. Они и ссорились, и даже жили раздельно, но в итоге поняли, что любят друг друга. У супругов подрастают дети: шестилетний Тимофей и трехлетняя Мия. Влюбленные посвящают им все свободное время. В отпуске актер играет с детьми, плавает с ними в бассейне, позволяя жене немного отдохнуть, а вот в обычные будни чаще за малышами следит Агата.

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Так, некоторое время назад дочка супругов захотела стать балериной. Муцениеце водит ее на занятия в частную балетную школу. Кроха уже спустя несколько месяцев демонстрировала растяжку и грацию. Мама с умилением наблюдала за тем, как кроха старалась у станка. Похоже, что перед Новым годом в школе прошел отчетный концерт или утренник. Мия предстала на новом фото в костюме снежинки. Ее пачка была украшена узорами. Она улыбалась, позируя для родительницы.

«Люблю эту девочку!» — призналась Агата.

Поклонники не стали скрывать, что тоже без ума от юной балерины. «А мы любуемся на вашу балериночку… она ещё станцует свою Партию», «Невозможно не любить такую», «Красотуля», «Зайка», «Какая прелесть», «Боже, самая нежная снежинка, которую я когда-либо видела», «Миюша, такой ангелочек», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, супруги уже готовятся к праздникам. Накануне они нарядили праздничную елку и зажгли камин. Муцениеце даже включила новогоднюю инсталляцию на телевизоре. Перила в особняке засияли белыми огоньками. Детям звездной пары понравилось то, как преобразился дом. Мия радостно прыгала и разглядывала игрушки.