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«Это большая опасность»: Лазарев не хочет, чтобы его дети жили в праздности

По словам артиста, он заранее продумывает воспитание детей, учитывая их разные возрастные отрезки.

«Это большая опасность»: Лазарев не хочет, чтобы его дети жили в праздности
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Сергей Лазарев уверен, что его наследникам будет сложно жить в тени известного папы. По этой причине артист запрещает культивировать в семье тему «папа-артист». По словам певца, он хочет, чтобы дети воспринимали его в первую очередь как родителя, а не как популярного исполнителя и кумира миллионов. При этом Сергей отдает себе отчет в том, что пятилетний Никита уже все понимает. Малыш знает, что его отец известный артист, который много гастролирует, участвует в различных фестивалях и конкурсах.

Лазарев выступает против того, чтобы сыну все время напоминали о достижениях родителя, вселяя неуверенность и взращивая тем самым комплексы.

«Да, папа — пример, но сын необязательно должен повторять мой путь. Я хочу избавить детей от давления авторитета», — отметил Сергей в интервью Hello!.

Певец не стал скрывать: он часто раздумывает над тем, как сделать так, чтобы ребенок в свои 15 лет «не взбрыкнул», потому что у него есть все, о чем другие могут только мечтать. И по этой причине можно ничего не делать.

«Вот это, на мой взгляд, самая большая опасность, от которой я стараюсь их уберечь. А кем они будут — неважно. Главное — чтобы получали кайф от того, что делают», — добавил Лазарев.

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«Это большая опасность»: Лазарев не хочет, чтобы его дети жили в праздности
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