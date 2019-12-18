Жена Юрия Лопарева рассказала, почему родила сына с помощью ЭКО

Как оказалось, бывший гражданский муж в свое время избил ее до полусмерти. Ирина Фролова просто не могла самостоятельно забеременеть.

В августе этого года известный актер Юрий Лопарев стал героем передачи «На самом деле». В 2014 году жена артиста Ирина Фролова, которая моложе него на 25 лет, сообщила, что ждет от него ребенка. Она утверждала, что забеременела в результате искусственного оплодотворения, но Юрий не поверил ей. Накануне беременности после ссоры с мужем женщина уехала от него на три месяца. В студии его опасения подтвердились. Четыре года он воспитывал не своего ребенка.

После этого Лопарев не остановился. Он нанял детектива, чтобы провести свое расследование. Ирина снова стала героиней передачи «На самом деле». Она сообщила, что после прошлого участия в съемках ее семья распалась.

«Начались угрозы, начались оскорбления. Я получила прекрасный кулак в лицо, а когда вышла передача, и все знакомые, друзья Юрия стали звонить, я прошла семь кругов ада. Это бесконечные унижения, оскорбления. Мой ребенок стал бояться собственного отца», — рассказала женщина.

По словам жены актера, она теперь живет в Омске с другим мужчиной. Ирина решила раскрыть тайну рождения сына Максима, чтобы Лопарев перестал ее терзать и унижать. Как оказалось, после того, как у артиста умерла сначала первая жена, а потом сын Сергей, он искал спасение в вине. «Нельзя сказать, что я сильно увлекался», — стал оправдываться мужчина.

Однако проверка на полиграфе показала, что Юрий поднимал руку на свою жену, но это было не систематически. Как оказалось, актер был агрессивным только под воздействием алкоголя. После этого Фролова раскрыла некоторые подробности из своей жизни. О начале романа с актером и о том, как решила сделать ЭКО. Со своим первым гражданским мужем Сергеем женщина познакомилась в театре в Омске. «Юра об этом не знает, я ему не рассказывала», — уточнила Ирина. По ее словам, избранник хотел детей, но при этом тоже любил выпивать. Когда она узнала о беременности, то поспешила ему рассказать, но новость мужчину не обрадовала.

По ее словам, ее первый гражданский муж пошел на попятную и потребовал, чтобы она сделала аборт. «Я устроила скандал, а нужно было промолчать и уйти. Он ударил меня кулаком, я упала. Он начал меня избивать и я потеряла ребенка. Я через месяц очнулась в реанимации и врач мне сказала, что я чудом осталась жива. После этого я не могла иметь детей. У меня были мужчины, я не беременела», — рассказала со слезами жена артиста.

Только благодаря ЭКО женщина смогла завести ребенка. Тогда она встретила актера и у них завязались отношения. Лопарев был уверен, что отцом мальчика является Михаил Ярабаев, так зовут мужчину, с которым сейчас живет Ирина. И именно с ним в 2014 году она проводила время, как выяснил детектив. Однако эксперты установили, что у них нет и не было романа. Михаил просто предоставил знакомой своей подруги жилье. Проверка на детекторе лжи подтвердила, что искусственное оплодотворение помогло героине стать мамой. Она не изменяла артисту.