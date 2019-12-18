ЗВЕЗДЫ

«Маркл жалуется, Миддлтон радуется»: зрители заметили контраст между фильмами о королевских семьях

Поклонники британской монархии похвалили Кембриджей за простоту и душевность и осудили Сассексов за жалобы на тяжелую долю.

«Маркл жалуется, Миддлтон радуется»: зрители заметили контраст между фильмами о королевских семьях
Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Фото: globallookpress

Документальный фильм ВВС о Кейт Миддлтон и принце Уильяме вызвал небывалый ажиотаж среди зрителей по всему миру. Британцы пришли в восторг от теплой и душевной королевской пары и похвалили их за то, что «они не воспринимали себя слишком серьезно». Герцог и герцогиня Кембриджская вместе с ведущей кулинарного шоу Мэри Берри побывали в нескольких благотворительных организациях, а потом приготовили коктейли и закуски в студии. Кейт и Уильям вели себя непринужденно, много шутили и рассказали интересные подробности из жизни своей семьи.

Так, зрители узнали, как Уильям называет свою супругу, кто из них лучше готовит, какое первое слово сказал маленький принц Луи и какой официанткой была Кейт в университетские годы.

Также на камеру попал любопытный момент со съемок. Принц Уильям задал вопрос жене и положил руку ей на плечо. Однако Кейт мгновенно сбросила руку мужа, быстро дернув плечом и не переставая ослепительно улыбаться. Но и этому эпизоду зрители нашли разумное объяснение, отметив прекрасное воспитание герцогини.

Кадр из передачи
Кадр из передачи. Источник: YouTube

Британские соцсети быстро заполнились восторгами зрителей. Пару Кейт и Уильям назвали замечательной, милой, идеальной. Множество людей уверенно заявило, что «будущее монархии в безопасности в руках такой сплоченной и счастливой команды». А Кэтрин назвали восхитительной: «Герцогиня Кембриджская прекрасна! Когда я смотрю на королевскую семью, я чувствую огромную гордость быть британцем».

В комментариях пользователи вспомнили фильм о другой королевской паре «Гарри и Меган: африканское путешествие», который вышел в эфир ITV в октябре. В нем рассказывается о первом официальном зарубежном путешествии герцога и герцогини Сассекских и их маленького сына Арчи в Южную Африку. В городе Ньянга, который называют африканской «столицей убийств», Меган Маркл выступила с вдохновляющей речью перед молодыми женщинами и назвала их своими сестрами. Журналисты рассказали о работе, которую делают Меган и Гарри в сфере благотворительности, и их желании добиться позитивных изменений в мире.

Однако вскоре внимание пары переключилось на их собственные проблемы. Принц Гарри признался ведущему Тому Брэдби, своему близкому другу, что он все еще пытается справиться с трагической смертью своей матери, принцессы Дианы. А Меган пожаловалась, как трудно ей быть в центре внимания, рассказала, что ее друзья предлагали не выходить замуж за Гарри, потому что назойливость СМИ «разрушит вашу жизнь», и призналась, что с момента свадьбы и во время беременности она чувствовала себя очень уязвимой.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress

«Фильм о Кембриджах вызывает чувства тепла, счастья, любви и уважения к их милосердию и командной работе. Я не хочу слышать жалобы от представителей королевской семьи, лол», — написал один из зрителей.

«Как мне нравится смотреть на ТАКУЮ королевскую семью! Я не хочу спрашивать, все ли у них в порядке и могут ли они сегодня встать с постели. Я хочу знать, что они в состоянии нести свои королевские обязанности и делать это достойно!» — написал другой юзер.

«Какой разительный контраст с другим королевским документальным фильмом, который мы уже видели в этом году. Принц Гарри должен повесить голову от стыда за свои жалобы», — заявил еще один телезритель.

«Кембриджи выиграли битву документальными фильмами у Сассексов», — так звучит мнение тысяч британцев, сообщает издание DailyMail.

Ранее мы рассказывали, как в королевской семье празднуют Рождество – королева пьет мартини, а вся семья играет в настольные игры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостикоролевские новостиМеган МарклМеган Маркл последние новостиНовости googleПринц Гарри
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Маркл жалуется, Миддлтон радуется»: зрители заметили контраст между фильмами о королевских семьях
Интересно?
Поделись с друзьями: