«Маркл жалуется, Миддлтон радуется»: зрители заметили контраст между фильмами о королевских семьях

Поклонники британской монархии похвалили Кембриджей за простоту и душевность и осудили Сассексов за жалобы на тяжелую долю.

Документальный фильм ВВС о Кейт Миддлтон и принце Уильяме вызвал небывалый ажиотаж среди зрителей по всему миру. Британцы пришли в восторг от теплой и душевной королевской пары и похвалили их за то, что «они не воспринимали себя слишком серьезно». Герцог и герцогиня Кембриджская вместе с ведущей кулинарного шоу Мэри Берри побывали в нескольких благотворительных организациях, а потом приготовили коктейли и закуски в студии. Кейт и Уильям вели себя непринужденно, много шутили и рассказали интересные подробности из жизни своей семьи.

Так, зрители узнали, как Уильям называет свою супругу, кто из них лучше готовит, какое первое слово сказал маленький принц Луи и какой официанткой была Кейт в университетские годы.

больше по теме Шесть интересных фактов, которые стали известны о Кейт Миддлтон и принце Уильяме Ведущей кулинарного шоу удалось разговорить королевскую пару.

Также на камеру попал любопытный момент со съемок. Принц Уильям задал вопрос жене и положил руку ей на плечо. Однако Кейт мгновенно сбросила руку мужа, быстро дернув плечом и не переставая ослепительно улыбаться. Но и этому эпизоду зрители нашли разумное объяснение, отметив прекрасное воспитание герцогини.

Британские соцсети быстро заполнились восторгами зрителей. Пару Кейт и Уильям назвали замечательной, милой, идеальной. Множество людей уверенно заявило, что «будущее монархии в безопасности в руках такой сплоченной и счастливой команды». А Кэтрин назвали восхитительной: «Герцогиня Кембриджская прекрасна! Когда я смотрю на королевскую семью, я чувствую огромную гордость быть британцем».

В комментариях пользователи вспомнили фильм о другой королевской паре «Гарри и Меган: африканское путешествие», который вышел в эфир ITV в октябре. В нем рассказывается о первом официальном зарубежном путешествии герцога и герцогини Сассекских и их маленького сына Арчи в Южную Африку. В городе Ньянга, который называют африканской «столицей убийств», Меган Маркл выступила с вдохновляющей речью перед молодыми женщинами и назвала их своими сестрами. Журналисты рассказали о работе, которую делают Меган и Гарри в сфере благотворительности, и их желании добиться позитивных изменений в мире.

Однако вскоре внимание пары переключилось на их собственные проблемы. Принц Гарри признался ведущему Тому Брэдби, своему близкому другу, что он все еще пытается справиться с трагической смертью своей матери, принцессы Дианы. А Меган пожаловалась, как трудно ей быть в центре внимания, рассказала, что ее друзья предлагали не выходить замуж за Гарри, потому что назойливость СМИ «разрушит вашу жизнь», и призналась, что с момента свадьбы и во время беременности она чувствовала себя очень уязвимой.

«Фильм о Кембриджах вызывает чувства тепла, счастья, любви и уважения к их милосердию и командной работе. Я не хочу слышать жалобы от представителей королевской семьи, лол», — написал один из зрителей.

«Как мне нравится смотреть на ТАКУЮ королевскую семью! Я не хочу спрашивать, все ли у них в порядке и могут ли они сегодня встать с постели. Я хочу знать, что они в состоянии нести свои королевские обязанности и делать это достойно!» — написал другой юзер.

«Какой разительный контраст с другим королевским документальным фильмом, который мы уже видели в этом году. Принц Гарри должен повесить голову от стыда за свои жалобы», — заявил еще один телезритель.

«Кембриджи выиграли битву документальными фильмами у Сассексов», — так звучит мнение тысяч британцев, сообщает издание DailyMail.

Ранее мы рассказывали, как в королевской семье празднуют Рождество – королева пьет мартини, а вся семья играет в настольные игры.