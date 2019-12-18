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«Такая вкусная»: Каменских полностью оголилась в Мексике

Певица изумила собственного мужа.

«Такая вкусная»: Каменских полностью оголилась в Мексике
Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских всегда обладала пышными формами. Даже похудев к свадьбе с Потапом, девушка не стала похожа на тростинку. Свою женственную фигуру артистка любит демонстрировать. В соцсети она часто выставляет снимки, на которых позирует в мини-бикини или приспускает штаны, демонстрируя филейную часть тела. За это певицу не раз критиковали поклонники. Ее постоянно осуждали за откровенные снимки.

Словно приняв вызов тех, кто писал «а слабо без трусов?» Каменских накануне снялась полностью обнаженной. Она разделась до гола и предстала в душе, позируя спиной к фотографу. Примечательно, что в зеркале отражается ее фигура во всей красе. Кадр сделан во время отдыха артистки в Мексике. Настя на этот раз похвасталась пышными бедрами, как в песне, которую она поет «Попа, как у Ким». Свой пост она посвятила философским размышлениям на тему предназначения женщины.

«Женщина — это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина — это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина — это единение с природой», — написала певица.

Одним из первых на фото отреагировал Потап. Он либо был удивлен, либо пошутил. «OMG! Кто фоткал!!!» — поинтересовался муж девушки. Одни поклонники изумились и стали гадать, кому могла довериться артистка. Другие вновь набросились на нее с критикой. «Красивая очень у вас фигура, настоящая женщина», «Печально это все. Женщина замужем и позволяет себе выкладывать такие фото на всеобщее обозрение», «Невероятная, такая вкусная», «Настя, была о тебе лучшего мнения!», «Красиво, но уже перебор», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Каменских и Потап поженились в мае этого года. Свадьбу они устроили под Киевом. На роскошном торжестве было много звезд. После этого молодожены отправились в медовый месяц. Однако из-за работы, долго нежиться под солнцем у них не получилось.

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«Такая вкусная»: Каменских полностью оголилась в Мексике
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