«Такая вкусная»: Каменских полностью оголилась в Мексике

Настя Каменских всегда обладала пышными формами. Даже похудев к свадьбе с Потапом, девушка не стала похожа на тростинку. Свою женственную фигуру артистка любит демонстрировать. В соцсети она часто выставляет снимки, на которых позирует в мини-бикини или приспускает штаны, демонстрируя филейную часть тела. За это певицу не раз критиковали поклонники. Ее постоянно осуждали за откровенные снимки.

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Словно приняв вызов тех, кто писал «а слабо без трусов?» Каменских накануне снялась полностью обнаженной. Она разделась до гола и предстала в душе, позируя спиной к фотографу. Примечательно, что в зеркале отражается ее фигура во всей красе. Кадр сделан во время отдыха артистки в Мексике. Настя на этот раз похвасталась пышными бедрами, как в песне, которую она поет «Попа, как у Ким». Свой пост она посвятила философским размышлениям на тему предназначения женщины.

«Женщина — это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина — это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина — это единение с природой», — написала певица.

Одним из первых на фото отреагировал Потап. Он либо был удивлен, либо пошутил. «OMG! Кто фоткал!!!» — поинтересовался муж девушки. Одни поклонники изумились и стали гадать, кому могла довериться артистка. Другие вновь набросились на нее с критикой. «Красивая очень у вас фигура, настоящая женщина», «Печально это все. Женщина замужем и позволяет себе выкладывать такие фото на всеобщее обозрение», «Невероятная, такая вкусная», «Настя, была о тебе лучшего мнения!», «Красиво, но уже перебор», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Каменских и Потап поженились в мае этого года. Свадьбу они устроили под Киевом. На роскошном торжестве было много звезд. После этого молодожены отправились в медовый месяц. Однако из-за работы, долго нежиться под солнцем у них не получилось.