ЗВЕЗДЫ

Ирина Шейк сняла довольного возлюбленного в своей постели

Модель все больше времени проводит с британским фотографом.

Ирина Шейк сняла довольного возлюбленного в своей постели
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк вот уже больше полугода живет в Нью-Йорке со своей дочкой Леей. Ее отношения с Брэдли Купером неожиданно закончились расставанием в начале лета. Теперь бывшие влюбленные почти не видятся, но при этом каждый из них равное время проводит с ребенком. Очень часто папарацци застают актера на улице во время прогулок с наследницей. Русская красавица тоже большую часть времени уделяет Лее, но также много работает и видится с друзьями.

Некоторое время назад появились слухи, что у Ирины появился новый бойфренд. Она не раз была замечена на свидании с британским фотографом Рованом Папье, а в начале декабря модель показала, как общается с возлюбленным по видеосвязи перед сном. Это только подтвердило тот факт, что они вместе. В новом видео Шейк в одном халате и без макияжа прыгает в постель. Судя по влажным волосам, она только вышла после душа. Британец снял звезду в момент ее прыжка на кровать. «Когда ты врываешься в 2020 год», — пошутил он.

Сама модель показала, как ее возлюбленный лежит в постели в гостиничном номере. Он слушал музыку на своем телефоне и выглядел очень довольным. Поклонникам редко удается увидеть, как проводит время Ирина. Многие были рады тому, что она не страдает после расставания Купера. Они надеются, что на этот раз у девушки все сложится. Как известно, 33-летняя красавица еще ни разу не была замужем.

Добавим, что перед Новым годом Шейк порадовала поклонников новой фотосессией. Она снялась для японского Vogue. Ее образ напомнил кадры из российского фильма «Барышня-крестьянка». Девушка позировала в темно-синем плаще, белой рубашке и с платком на голове. Нюдовый макияж и серьги-кольца завершили образ. Съемка проходила в Исландии на поле с цветами.

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Ирина Шейк сняла довольного возлюбленного в своей постели
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