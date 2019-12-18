Елка в розовом шкафу: в Бахрушинском музее прошел благотворительный праздник для детей

17 декабря в Театральном музее имени Бахрушина в Москве стартовала новогодняя программа: в этом году организаторы подготовили празднование в стиле купеческого бала. А началось все с благотворительной елки для ребят из многодетных семей и «солнечных» детей. Актриса Эвелина Бледанс также привела на мероприятие подопечных своего благотворительного центра.

Создать радостное настроение у ребятни помог телеканал СТС Love. Его сотрудники установили в музее игровой автомат с фирменными сувенирами. Добыть в нем подарок было достаточно просто, но сам процесс принес юным игрокам яркие эмоции.

Кроме того, телеканал подарил музею необычную праздничную елку. Удивляя воображение, она «растет» прямо в розовом шкафу. Теперь зимняя красавица будет встречать гостей новогодней программы в парадном вестибюле.