Водянова «случайно» показала, как Рудковская выглядит без фотошопа

Наталья Водянова недавно вновь побывала в Москве. За последние месяцы она стала чаще бывать на родине. На этот раз модель устроила благотворительное мероприятие Baby Love Ball, на котором собрала звездных гостей. А помогла ей организовать мероприятие Яна Рудковская. Девушки давно подружились, так как их объединяет любовь к моде. На публике Водянова блистала в пышном алом платье, а вот ее подруга промахнулась с образом, так как подобный винный наряд чуть ранее уже носила Алеся Кафельникова.

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Сама Яна кажется осталась довольна и собранными для нуждающихся детей средствами и вниманием, которое она получила благодаря балу. В соцсети светская львица поделилась снимками, на которых она красуется с гостями вечера. Однако позже эти же фото опубликовала и Водянова, но в отличие от продюсера, она не стала их фотошопить. Так случайно модель подставила подругу, показав, как она выглядит на самом деле.

На первоначальном варианте снимка видно, что у Рудковской не такие худые руки, как ей хотелось бы, что она и исправила с помощью фотошопа. Также блондинка сузила себе нижнюю часть лица, что ее омолодило. Так как платье звезды было длинное, то ей не пришлось фотошопить и ноги, хотя раньше поклонники не раз ловили ее на том, что девушка удлиняла себе ноги на снимках. Сама светская львица утверждала, что просто умеет подбирать хорошие ракурсы.

Стоит отметить, что с недавних пор Яна решила показывать всю подноготную своей жизни. Она снимается в реалити-шоу «ЯнаСупер» вместе со своей семьей. Там продюсер показывает, как проходят ее светские рауты, беседы с подружками. Порой она игнорирует плачущего сына, пока делает селфи. А Евгений Плющенко демонстрирует, какой он суровый тренер, но при этом дает пять тысяч рублей сыну на карманные расходы.