Собчак стала бесплатно продвигать бренд сестер-близнецов с Урала

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак взялась за раскрутку бренда, который принадлежит двум сестрам с Урала – Ирине и Марине Голомаздиным. Причем, как утверждают представители бренда, делает она это совершенно бесплатно. Несколько дней назад супруга режиссера Константина Богомолова разместила на своей страничке пост о дне рождения сына. Для фото она надела вещи уральского бренда.

Как сказали представители марки, никакого контракта у них со звездой нет. В то же время здесь добавили, что Ксения Собчак поддерживает известные российские бренды. Этим же, кстати, занимается и еще одна известная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс.

«У нас нет с Собчак партнерских отношений. Она — клиент марки, иногда покупает вещи бренда», — заметили представители.

Отметим, что ранее светская львица была замечена на презентации данного бренда в Москве. Мероприятие прошло в формате бесед за столом. Тогда как раз Собчак взяла приветственное слово. Она сказала много добрых слов в адрес сестер Голомаздиных, сообщают «Моменты».