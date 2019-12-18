ЗВЕЗДЫ

Юлия Ковальчук появилась на красной дорожке в стиле casual

Певица вместе с мужем посетила премьеру фильма Гарика Харламова «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона».

Юлия Ковальчук появилась на красной дорожке в стиле casual
Юлия Ковальчук. фото: globallookpress.com

Юлия Ковальчук относится к тому типу звезд, которые редко говорят о личной жизни. Певица уже шесть лет счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. В 2017 году на свет появилась их долгожданная дочка Амелия. Пока звездные родители скрывают девочку от посторонних глаз. Сами они тоже редко появляются на публике. Пара живет уединенно в своем особняке в Подмосковье. Также у них есть дом в Испании, где они много времени провели в этом году.

Однако накануне в Москве состоялась закрытая премьера фильма Гарика Харламова «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Увидеть первыми псевдодокументальный фильм захотели многие звезды, включая Ковальчук и Чумакова. Певица появилась на красной дорожке в серых джинсах, сапогах на шпильке и нежно-лимонном джемпере. Нюдовый макияж и небрежные локоны завершили образ. Супруг артистки тоже предпочел стиль casual. Он был облачен в широкие джинсы, лонгслив и тонкий шарф.

Пара в обнимку позировала перед фотографами. Они светились от счастья и явно успели заразиться предновогодним настроением. Пока певец общался с коллегами по сцене, Юлия рассказала, что давно дружит с Гариком Харламовым.

«Это человек, который всегда может поднять настроение. Я вообще не знаю о чем будет фильм и это хорошо. Я уверена, что Суровый-это максимально реальный персонаж. Процентов 30 жителей нашей необъятной страны на него похожи», — призналась певица.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Пресс-служба канала ТНТ

К слову, сам режиссер и актер тоже присутствовал на мероприятии. Похоже, что Харламов не терял времени и успел сбросить лишний вес к праздникам, чтобы без зазрения совести лакомиться оливье. Кто еще пришел на премьеру фильма, читайте в большом репортаже Teleprogramma.pro.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Эдуард Суровый: Слезы Брайтона»Алексей ЧумаковЗвездный стильЮлия Ковальчук
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Ковальчук появилась на красной дорожке в стиле casual
Интересно?
Поделись с друзьями: