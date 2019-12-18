Юлия Ковальчук появилась на красной дорожке в стиле casual

Юлия Ковальчук относится к тому типу звезд, которые редко говорят о личной жизни. Певица уже шесть лет счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. В 2017 году на свет появилась их долгожданная дочка Амелия. Пока звездные родители скрывают девочку от посторонних глаз. Сами они тоже редко появляются на публике. Пара живет уединенно в своем особняке в Подмосковье. Также у них есть дом в Испании, где они много времени провели в этом году.

Однако накануне в Москве состоялась закрытая премьера фильма Гарика Харламова «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Увидеть первыми псевдодокументальный фильм захотели многие звезды, включая Ковальчук и Чумакова. Певица появилась на красной дорожке в серых джинсах, сапогах на шпильке и нежно-лимонном джемпере. Нюдовый макияж и небрежные локоны завершили образ. Супруг артистки тоже предпочел стиль casual. Он был облачен в широкие джинсы, лонгслив и тонкий шарф.

Пара в обнимку позировала перед фотографами. Они светились от счастья и явно успели заразиться предновогодним настроением. Пока певец общался с коллегами по сцене, Юлия рассказала, что давно дружит с Гариком Харламовым.

«Это человек, который всегда может поднять настроение. Я вообще не знаю о чем будет фильм и это хорошо. Я уверена, что Суровый-это максимально реальный персонаж. Процентов 30 жителей нашей необъятной страны на него похожи», — призналась певица.

К слову, сам режиссер и актер тоже присутствовал на мероприятии. Похоже, что Харламов не терял времени и успел сбросить лишний вес к праздникам, чтобы без зазрения совести лакомиться оливье. Кто еще пришел на премьеру фильма, читайте в большом репортаже Teleprogramma.pro.