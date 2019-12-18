«Счастье любит тишину»: Анна Пескова тайно родила дочь

Анна Пескова уже три года замужем за заместителем главы Минэкономразвития РФ Дмитрием Пристансковым. В свое время ради актрисы он оставил прежнюю супругу, владелицу салонов красоты Юлию Татарскую. От этого союза у Пристанскова есть дочка. А два года назад новая избранница подарила ему ребенка. Примечательно, что о беременности девушки никто не знал, как и рождении ребенка. Подробности радостного события она рассказала на днях.

В новом интервью Анна призналась, что будучи беременной снималась в драме «Донбасс. Окраина». У нее был маленький живот, поэтому она с легкостью смогла скрывать изменения в фигуре. Актриса скрыла от продюсеров картины свое интересное положение. Когда пришло время рожать, она просто отпросилась с работы. «Вы уж простите, у меня форс-мажорные обстоятельства. К работе вернусь спустя две недели», — объявила Пескова.

По ее словам, на восьмом месяце беременности она пришла на премьеру в кинотеатр вместе с мужем и не хотела столкнуться с журналистами, но ей все же пришлось позировать на красной дорожке. К удивлению самой звезды, никто не заметил, что она ждет ребенка. Сейчас Анна не жалеет, что скрыла от всех свою радость.

«У меня в приоритете стояло, чтобы с ребенком все было в порядке, поэтому не хотелось лишней огласки, обсуждения. Это моя личная жизнь, она не должна касаться посторонних. Не то чтобы было запланировано дочку скрывать, но подумала, что расскажу о ней, когда подрастет», — пояснила актриса.

Как оказалось, о рождении наследницы знали только два человека из семьи и несколько друзей. Как и обещала, она сразу вернулась к съемкам, а нянчиться с малышкой ей помогал супруг. Коллеги ничего не заподозрили, так как Анна не поправилась, а наоборот — еще больше похудела. С тех пор прошло два года. Пока Пескова продолжает прятать дочку, хотя уже ездила с ней на отдых в Сочи, но внешность девочки она продолжает скрывать. «Счастье любит тишину», — считает артистка, пишет Womansday.