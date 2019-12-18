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«Спокойно отношусь к пластической хирургии»: Медведева снова заговорила о форме носа

Знаменитая фигуристка с детства хочет изменить черты лица.

«Спокойно отношусь к пластической хирургии»: Медведева снова заговорила о форме носа
Евгения Медведева недовольна своим носом. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фигуристка Евгения Медведева на Новый год представит в России ледовое шоу «Волшебник страны Оз». Перед этим событием 20-летняя спортсменка дала интервью сайту Teleprogramma.pro, в котором рассказала, чем живет сейчас, как развлекается в Канаде (уже полтора года звезда тренируется за рубежом) и позволяет ли себе шиковать. Также она прокомментировала высказывания Татьяны Тарасовой и свой собственный характер, который назвала «вредным и сложным».

Девушка призналась, что в своей личности девушка ничего не хочет менять, — благодаря ей фигуристка добилась своих высот. А вот во внешность звезда внесла бы некоторые изменения.

«Черты лица — да, согласна, я бы в себе кое-что поменяла. Я спокойно отношусь к пластической хирургии. Если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной. Я бы изменила форму носа — с детства об этом говорю. А вот буду ли я это делать — большой вопрос», — сказала Евгения.

Насчет фигуры девушка призналась, что не отказывает себе во вкусной еде, особенно когда нужно поднять настроение. Но проблем с весом пока не имеется. Медведева позволяет себе и сладости, и пирожки, но только в меру. А за пару недель до соревнований спортсменка берет себя в ежовые рукавицы и не позволяет ничего лишнего в еде.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед любой косметологической или медицинской процедурой проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.

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Евгения Медведеваизменения внешностиноспластическая хирургияфигурное катание
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«Спокойно отношусь к пластической хирургии»: Медведева снова заговорила о форме носа
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