ЗВЕЗДЫ

«Это разные планеты»: Евгения Медведева сравнила тренировки в России и Канаде

Уже полтора года девушка живет и тренируется за рубежом.

«Это разные планеты»: Евгения Медведева сравнила тренировки в России и Канаде
Евгения Медведева освоила и российскую, и канадскую школы катания. Фото: Komsomolskaya Pravda

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева уже полтора года живет и тренируется в Канаде. В конце декабря у нее два крупных события на родине: чемпионат России и ледовое шоу «Волшебник страны Оз», куда девушку пригласил Илья Авербух.

Накануне этих выступлений Teleprogramma.pro пообщалась со спортсменкой и узнала, как обстоят ее дела в Торонто.

«Тренировочные процессы в Канаде и в России — это разные планеты. Я не буду говорить, какая лучше, какая хуже. Просто абсолютно разные. К канадской школе мне приходилось привыкать полтора года до полного взаимопонимания с командой. Мы настолько теперь друг к другу привыкли, что кажется, так было уже много лет», — призналась Евгения.

Со своим новым тренером Брайаном Орсером Медведева добилась практически полного понимания, хотя и не сразу. В их общении не обходится без разногласий, но наставник и 20-летняя фигуристка быстро решают спорные вопросы и находят компромиссы. Канадец легко отпустил подопечную на шоу в Россию, уточнив только когда она вернется.

Илья Авербух, предложивший Евгении стать Дороти в его ледовой постановке, продолжает поддерживать девушку. Хореограф и фигуристка не упускают возможности встретиться, чтобы обсудить ошибки в катании и будущие планы. Насчет «Волшебника страны Оз» так и произошло — звезды взвесили все за и против и пришли к выводу: а почему бы нет?

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Евгения МедведеваКанадаРоссияспортфигурное катание
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«Это разные планеты»: Евгения Медведева сравнила тренировки в России и Канаде
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