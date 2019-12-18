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Вот те раз: фанаты Крида увидели в телефоне Киркорова обнаженного мужчину

На YouTube-канале рэпера вышло видео с провокационными кадрами.

Вот те раз: фанаты Крида увидели в телефоне Киркорова обнаженного мужчину
Филипп Киркоров оконфузился в ролике Крида. Фото: globallookpress.com

Егор Крид ненароком подставил своего друга Фила, он же Филипп Киркоров. Молодой рэпер снял известного певца в своем видеоблоге, артисты беззаботно болтали и обнимались в кадре, но случился казус — король отечественной поп-эстрады «засветил» картинку на своем смартфоне. А там у него — обнаженный мужчина…

Как пишет «Экспресс газета», подписчики Крида не пропустили этот пикантный момент и сразу стали писать под видео едкие комментарии.

Масла в огонь подлил тот факт, что после первой волны хейта видео было удалено с канала рэпера на YouTube. Подписчики сразу смекнули, что оскандалившийся певец потребовал вырезать провокационный кадр из готового ролика. Зрителям же Крид сказал, что видео временно недоступно из-за каких-то там неполадок.

«Мы были на втором месте в трендах, уже шли на первое, но, к сожалению, по техническим неполадкам сейчас видео недоступно. Мы с этим боремся, и совсем скоро видео откроется», — выступил рэпер в сториз Instagram.

Киркоров и Крид
«Поцелуй или пощечина?» — спровоцировал Киркорова Крид. Фото: стоп-кадр из влога на канале youtube.com/user/EgorKReeD/

Через несколько часов ролик действительно стал доступен, но провокационного кадра с телефоном в нем уже не было. Кстати, на видео Егор просит Филиппа поцеловать его или дать пощечину. То, что в итоге сделал певец, в готовом варианте закрыли разноцветной заставкой.

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Тэги:

Егор КридНовости googleсексуальная ориентацияФилипп Киркоров
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Вот те раз: фанаты Крида увидели в телефоне Киркорова обнаженного мужчину
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