ЗВЕЗДЫ

«С 16 лет один»: сын Валерии признался, что ради денег перепродавал расчески

Арсений Шульгин в 21 год живет независимо от знаменитых родителей.

«С 16 лет один»: сын Валерии признался, что ради денег перепродавал расчески
Арсений Шульгин. Фото https://www.instagram.com/arseniy_shulgin/

Младший сын Валерии Арсений Шульгин недавно ославился многочисленными автомобильными авариями. За одну неделю он попал в ДТП трижды. Естественно, что эти инциденты широко освещались в СМИ. В итоге парень почувствовал себя настоящей звездой и рассказал о своей юности.

«Во взрослую жизнь я вступил достаточно рано. С 16 лет стал жить один, начал вести самостоятельную жизнь. Денег у родителей не брал. Снимал квартиру, работал, учился, встречался с девушкой. В отношениях всегда брал ответственность за женщину, даже в юном возрасте (походы в кино, кафе, любая оплата чего-либо)», — поведал Арсений в личном блоге.

Чтобы не просить у родителей денег, парень решил зарабатывать сам и выбрал для этого довольно избитый способ — в советское время его называли спекуляцией. Он по дешевке скупал расчески-выпрямители на рынке и продавал их дороже через Интернет. Если верить Арсению, это позволило ему существовать отдельно от родителей вполне безбедно.

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«С 16 лет один»: сын Валерии признался, что ради денег перепродавал расчески
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