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Годовалая дочь Кудрявцевой впервые нарядила новогоднюю елку

Машенька очень старательно помогала родителям.

Годовалая дочь Кудрявцевой впервые нарядила новогоднюю елку
Лера Кудрявцева. Global look press.

48-летняя Лера Кудрявцева вместе со своим 32-летним мужем Игорем Макаровым и годовалой дочкой Машей нарядили новогоднюю елочку. Девочка впервые в своей жизни украшала зеленую красавицу.

Малышка старательно подносила к елочке праздничные игрушки и даже сама подвешивала их на мохнатые ветки. Кроме того, девочка поставила под дерево игрушечного Деда Мороза. Родители во всем помогали дочери, а еще периодически останавливались и целовали ее в макушку.

На видео, которое Лера разместила в своем блоге, можно заметить, что шею девочки украшают миниатюрные бусы. Такие натуральные украшения родители иногда используют в качестве оберега. Многие верят, что некоторые камни обладают определенной защитной силой.

Напомним, Кудрявцева и Макаров долгое время прятали лицо своей дочери, показывая в Сети девочку только сзади, сбоку или закрывая его смайлами. После того, как родители крестили свою наследницу, в блоге Леры стали появляться снимки в анфас, а также видео с Машей.

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Годовалая дочь Кудрявцевой впервые нарядила новогоднюю елку
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