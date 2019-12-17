«Стрелял в нас через дверь»: Шарлиз Терон впервые рассказала, как ее мать убила отца

Шарлиз Терон впервые публично рассказала, как ее мать убила отца, когда самой актрисе едва исполнилось 15 лет. В интервью радиостанции NPR Терон поведала, что не стыдится этой истории, поскольку затрагивать вопросы насилия в семье очень важно, чтобы люди понимали – они не одиноки в своей проблеме.

В тот страшный день отец Шарлиз пришел домой по обыкновению пьяным. Разгоряченный парами спирта Чарльз вооружился пистолетом, который применил уже в следующий момент. Мужчина стал кричать, что убьет и дочь, и жену, а затем начал стрелять.

«Мы с мамой спрятались в спальне и, чтобы он не вышиб дверь, подпирали её своими спинами. Но он начал стрелять в нас прямо через дверь. Успел выстрелить три раза — и не попал ни в одну из нас только чудом», — вспоминает она.

Понимая, что и ей, и дочери грозит смертельная опасность, мать Шарлиз схватила ружье и в буквальном смысле начала отстреливаться от обезумевшего мужа. Одна из пуль попала в агрессора и убила его.

Чуть позже Терон пояснила – ее мать не села в тюрьму за убийство, потому что суд расценил действия женщины как допустимую самооборону. Сейчас Шарлиз по-прежнему не может выстроить личную жизнь – скорее всего, детская травма наложила серьезный отпечаток на восприятие семейных ценностей.