«Я стал озлобленным»: Боярский признался, что современный мир его не радует

Михаил Боярский в конце декабря отпразднует юбилей – 70 лет. Народный артист России признался, что оказался консерватором и не может воспринимать современный мир. «Я стал очень ворчливым, озлобленным», — сказал артист журналистам РИА. А также добавил, что у него в жизни каждый день есть причина для раздражения – это и происходящее в театре, и в человеческих отношениях. Кроме того, Боярский недоволен трендами в современном искусстве и вторжением новых технологий во все сферы жизни.

Ранее сообщалось, что Петербургский театр имени Ленсовета поставит водевиль «В этом милом старом доме», приурочив пьесу к 70-летнему юбилею Михаила Боярского.

Напомним, что в 1977 году актер женился на Ларисе Луппиан. Их дети Сергей и Елизавета тоже счастливы в первом браке. Хотя Боярский признавался, что в свое время без энтузиазма встретил новость о намерении сына жениться.