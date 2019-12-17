ЗВЕЗДЫ

Успенская повредила ребро, имитируя уборщицу для нового клипа

Сама певица сильнее всего боится, что аудитория воспримет ее амплуа слишком буквально.

Успенская повредила ребро, имитируя уборщицу для нового клипа
Певица Любовь Успенская. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Любовь Успенская повредила ребро во время съемок нового клипа. О том, на какие жертвы ей приходится идти ради работы, сама 65-летняя артистка рассказала в перерыве между дублями. Образ уборщицы Успенской пришлось примерить ради визуального сопровождения песни «Люба всегда права», которую сочинил Брендон Стоун. Сама Успенская подчеркнула – она хоть и вросла в этот образ, но не хотела бы, чтобы он к ней приклеился.

«Я, знаете ли, дорогая уборщица. Так старательно мыла полы, что шваброй задела ребро, и заработала ушиб. Это уже вторая моя роль подобного характера! Только не дай Бог, чтобы люди не поверили, что я на самом деле уборщица. Я мечтаю оставаться певицей», — высказалась она по поводу нового амплуа.

К слову, в ближайшее время Успенской придется примерить на себя не только роль уборщицы, но и модели. Давний друг певицы – модельер Зухаир Мурад позвал артистку пройтись по подиуму и представить несколько его образов лично. Любовь считает – ее появление на мероприятии будет знаковым.

«Из великих российских артисток участвовала только Майя Плисецкая. Если я выйду и пройдусь, это будет совсем другой уровень», — передает ее слова МУЗ ТВ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

видеоклипЛюба УспенскаяЛюбовь УспенскаяНовости googleУспенская последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Успенская повредила ребро, имитируя уборщицу для нового клипа
Интересно?
Поделись с друзьями: