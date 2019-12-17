Успенская повредила ребро, имитируя уборщицу для нового клипа

Любовь Успенская повредила ребро во время съемок нового клипа. О том, на какие жертвы ей приходится идти ради работы, сама 65-летняя артистка рассказала в перерыве между дублями. Образ уборщицы Успенской пришлось примерить ради визуального сопровождения песни «Люба всегда права», которую сочинил Брендон Стоун. Сама Успенская подчеркнула – она хоть и вросла в этот образ, но не хотела бы, чтобы он к ней приклеился.

«Я, знаете ли, дорогая уборщица. Так старательно мыла полы, что шваброй задела ребро, и заработала ушиб. Это уже вторая моя роль подобного характера! Только не дай Бог, чтобы люди не поверили, что я на самом деле уборщица. Я мечтаю оставаться певицей», — высказалась она по поводу нового амплуа.

К слову, в ближайшее время Успенской придется примерить на себя не только роль уборщицы, но и модели. Давний друг певицы – модельер Зухаир Мурад позвал артистку пройтись по подиуму и представить несколько его образов лично. Любовь считает – ее появление на мероприятии будет знаковым.

«Из великих российских артисток участвовала только Майя Плисецкая. Если я выйду и пройдусь, это будет совсем другой уровень», — передает ее слова МУЗ ТВ.