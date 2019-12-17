Ксенофонтова нарядила праздничную елку для Максима Виторгана

Максим Виторган в начале года развелся с Ксенией Собчак. Светская львица уже успела выйти замуж за нового избранника — Константина Богомолова, а вот ее бывший муж пока лишь в начале романтических отношений с молодой актрисой Ниной Нинидзе. При этом бывшие супруги порой пересекаются на светских раутах и продолжают вместе воспитывать сына Платона. Когда Собчак уезжает в отпуск, то часто оставляет малыша с экс-возлюбленным.

С кем встретит Новый год Платон, пока неизвестно. Однако в доме Виторгана уже появилась новогодняя елка. В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, он не стал обращаться к профессиональным дизайнерам и устанавливать дома многометровое дерево. Для Максима главный символ нового года украсила Елена Ксенофонтова, знакомая многим по работам в театре и роли в сериале «Кухня». Как оказалось, у нее есть особый талант.

«Моя дорогая Лена Ксенофонтова вот уж много лет как с маниакальным упрямством и изысканным вкусом наряжает елки! Причем делает она это в каждом отдельном случае не просто абсолютно эксклюзивно, а как будто пишет портрет человека, воплощая в произведении (по-другому и не скажешь) свой взгляд, свои ощущения и мысли об этом самом человеке», — поделился Максим.

На видео видно, как на елке появляются галстук, старинные часы, миниатюрные книжки, огромные пуговицы и другие необычные игрушки. Результат актеру понравился. «Мне очень нравится моя ёлка-дитятко! И пусть елки Гриневой и Медынич смотрят на неё сверху вниз, поблескивая своим версалем-хрусталем, но мы же помним, что маленькая иголка колет больно!» — отметил он. Поклонники восхитились хвойной красавицей. Многие заверили, что получилась оригинальная елка в мужском стиле.