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Звезда «Клона» Джованна Антонелли не постеснялась показать неидеальную фигуру

Бразильская актриса взбудоражила пользователей Сети кадрами из душа.

Звезда «Клона» Джованна Антонелли не постеснялась показать неидеальную фигуру
Джованна Антонелли. фото: instagram.com/giovannaantonelli/

Сериал «Клон» был показан в 2001 году. Актеры бразильской мыльной оперы настолько полюбились российским зрителям, что некоторые пересматривают многосерийную картину. Исполнительница главной роли Джованна Антонелли продолжает сниматься в новеллах. Также она успела расстаться со своим коллегой Мурилу Бенисиу и обрести новую любовь. При этом в 43 года бразильянка по-прежнему выглядит молодо и свежо.

Джованна любит менять имидж. Она не раз красила волосы и стриглась. Актриса не перестает удивлять своих фанатов. Накануне она поделилась видео, которое взбудоражило пользователей Сети. Исполнительница роли Жади предстала в душе в цветном мини-бикини с камуфляжным принтом. Она слегка пританцовывала, демонстрируя свою фигуру и белоснежную улыбку.

«Какой подарок! Комната энергии! Каменный душ расслабляет, помогает прийти в себя и впасть в астрал», — написала артистка.

Антонелли ранее признавалась, что любит различные медитативные техники, которые, по ее мнению, помогают даже найти себя в жизни. Поклонники восхитились актрисой, которая не побоялась показать неидеальную фигуру. После родов у нее появился живот, а также бедра стали не такими упругими, как раньше. Многие до сих пор помнят Джованни юной девушкой, танцующей восточные танцы в «Клоне».

«Красотка», «Жади уже не та», «Какая форма, для мамы троих детей — хороша», «Какая крутая», «Всем бы так искупаться», «Бразильская Джей Ло», «Ого, какие формы», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Антонелли есть 14-летний сын Пьетро от коллеги по сериалу. Также от нынешнего мужа, режиссёра Леонарду, она родила двух дочерей в 2010 году: Антонию и Софию. Не так давно актриса снялась в трогательной фотосессии с наследницами.

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Звезда «Клона» Джованна Антонелли не постеснялась показать неидеальную фигуру
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