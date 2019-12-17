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«Уже давно спилась»: фанаты обвинили Наргиз в злоупотреблении алкоголем

Сама певица проблемы со спиртным высмеивает.

«Уже давно спилась»: фанаты обвинили Наргиз в злоупотреблении алкоголем
Наргиз Закирова. Фото: Инстаграм

Поклонники подозревают Наргиз Закирову в злоупотреблении алкоголем. В последнее время некогда популярная певица стала реже появляться на различных масштабных мероприятиях, часто фотографируется в черных очках и нередко демонстрирует избыточную эмоциональность. Фанаты творчества Наргиз обеспокоены поведением любимицы, поэтому поспешили уточнить у Закировой, не спивается ли она. Соответствующий вопрос появился у артистки в Instagram.

Сама Наргиз на вполне конкретную формулировку ответила неоднозначно. Она саркастично отметила, что «уже давно спилась», и поспешила уточнить, неужели этого не видно.

Напомним, Закирова неоднократно становилась участницей алкогольного скандала. Так, в октябре жители Уссурийска заявили, что Наргиз вышла исполнять песни с бутылкой виски, а текст композиций обильно сопровождался нецензурщиной. Концертный директор Сергей Лавров также отмечал, что Закирова регулярно срывает выступления, из-за чего у нее значительно сократился объем работы. Сама Наргиз в интервью Ирине Шихман признавалась, что действительно пьет, однако о запоях говорить неправильно.

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«Уже давно спилась»: фанаты обвинили Наргиз в злоупотреблении алкоголем
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