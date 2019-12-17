ЗВЕЗДЫ

«В ожидании чуда»: Нюша спровоцировала слухи о второй беременности

Певица поделилась новым фото, которое вызвало вопросы у ее поклонников.

«В ожидании чуда»: Нюша спровоцировала слухи о второй беременности
Нюша. фото: globallookpress.com/

Нюша уже два года счастлива в браке с Игорем Сивовым. В прошлом году певица впервые стала мамой. Теперь супруги воспитывают дочку, чье имя до сих пор скрывают от общественности. Стоит ли говорить, что лицо девочки они тоже не засвечивают. С появлением ребенка артистка снизила темп жизни, но продолжает выступать на сцене и путешествовать. Более того, она переехала жить в большой загородный дом, чтобы крохе было максимально комфортно.

В последнее время Нюша редко делится новостями из своей жизни. Однако новое фото привлекло внимание ее поклонников. В кадре она позирует в розовом бомбере на Красной площади. Девушку обнимает ее муж, облаченный в пальто и шарф.

«В ожидании чуда», — подписала она кадр.

Возможно, что артистка имела в виду приближение Нового года. Однако поклонники решили, что Нюша намекнула на вторую беременность. Не исключено, что объемный наряд, позволяющий скрывать фигуру, тоже внес свою лепту. «Беременна?», «Можете объяснить, в каком смысле. Новый год или ребенка?», «Будет бейби?», «Она снова беременна? Или я неправильно поняла значение фразы?» — стали писать пользователи Сети.

Другие восхитились семейной идиллией, которая царит на снимке. «Прекрасная пара», «Волшебные наши», «Любимые», «Нежная фотография. Побольше бы таких», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у мужа Нюши есть дети от прошлого брака. Недавно Сивов рассказал, как воспитывает сыновей, которых родила хореограф Елена. Он поддерживает с ними отношения и принимает участие в воспитании.

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«В ожидании чуда»: Нюша спровоцировала слухи о второй беременности
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