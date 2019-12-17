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Малыш в папу: Таня Терешина впервые показала лицо годовалого сына

Мальчик появился на свет в середине января 2019 года.

Малыш в папу: Таня Терешина впервые показала лицо годовалого сына
Татьяна Терешина. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Певица и фотомодель Таня Терешина впервые показала публике лицо сына. 40-летняя знаменитость и ее семья приняли участие в съемке для одного из профильных изданий страны. Журналистам Татьяна рассказала, как живет в браке с бизнесменом Олегом Курбатовым, а также похвасталась недвижимостью и внутренним убранством своего дома.

Поклонники же Терешиной предпочли обратить внимание не на красоту дома, в котором живет знаменитость, а на снимок, на котором отчетливо видно лицо 11-месячного Арсения-Остапа. Несмотря на то, что мальчик появился на свет еще в середине января 2019 года, Терешина усиленно скрывала его от посторонних глаз. В Instagram Татьяна выкладывала малыша в профиль либо так, чтобы его лицо не попадало в камеру целиком. Сейчас же стало очевидно – ребенок визуально очень похож на отца.

Отметим, что Арсений является не единственным ребенком Терешиной – помимо него Татьяна воспитывает дочь Арис. Певица неоднократно публично признавалась своим детям в любви и с радостью публикует совместные снимки из «мамских» будней.

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Малыш в папу: Таня Терешина впервые показала лицо годовалого сына
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