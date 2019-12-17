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В Москве закрывается магазин одежды, принадлежащий дочери Заворотнюк

По всей видимости, бизнес оказался убыточным.

В Москве закрывается магазин одежды, принадлежащий дочери Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. фото: globallookpress.com/

Еще осенью стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу. Долгое время никаких подробностей о ее состоянии не было. Близкие актрисы предпочитали отмалчиваться, но потом стало ясно, что дело серьезное. До сих пор женщина находится под наблюдением врачей. Она проходит реабилитацию в связи с серьезным заболеванием в одной из столичных клиник. Коллеги фигуриста Петра Чернышева утверждают, что он тратит серьезные суммы денег на лечение супруги.

Тем временем шоурум модной одежды, который еще не так давно принадлежал старшей дочери Заворотнюк Анне, закрывается. Она успела побывать в роли дизайнера всего пару месяцев. Лишь в конце лета ее мама делилась радостной новостью, что ее наследница запустила собственную линию одежды и аксессуаров в Москве. Девушка занималась разработкой каждой детали и концепцией в целом. Анастасия утверждала, что гордится наследницей.

Магазин располагался в выставочном пространство в здании на Малой Бронной. Но оно было спрятано во дворах, поэтому найти его было затруднительно. Цены в шоуруме были немаленькие. Ценники на пиджаки начинались от 12 000 рублей, платья стоили от 4 до 10 тысяч, а костюмы — около 30 тысяч рублей. Одежду своей марки Анна часто рекламировала на своей странице в соцсетях. Но в начале декабря она объявила, что магазин больше ей не принадлежит.

Скорее всего, проект оказался убыточным. Но сама девушка пояснять решение уйти из бизнеса не стала. Сейчас она озабочена здоровьем своей мамы, поэтому неудивительно, что она не думает о потраченном на развитие бренда времени. Теперь, как стало известно изданию «Комсомольская правда», само выставочное пространство тоже закрывается. Линия одежды дочери Заворотнюк там больше не представлена. Зато есть наряды других дизайнеров, которые можно заказать с доставкой на дом. Правда, их стоимость мало кого приятно удивит.

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В Москве закрывается магазин одежды, принадлежащий дочери Заворотнюк
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